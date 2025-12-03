"Жить очень хотелось": что говорят пострадавшие из-за ракетного удара по Днепру

Последствия атаки на Днепр

В больницах Днепра остаются 30 раненых в результате ракетного удара, который Россия нанесла баллистической ракетой в понедельник утром. 13 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, за жизнь трех из них до сих пор борются медики.

Количество жертв атаки возросло: четыре человека погибли, а количество пострадавших достигло 45.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Истории выживших

Михаил, который в момент удара монтировал солнечные панели на крыше, чудом уцелел.

«Жить очень хотелось!», — говорит он.

Он рассказал, что солнечные панели прикрыли его от большинства обломков, но рука после взрыва перестала двигаться. Мужчина оказывал себе помощь подручными средствами.

Чтобы не потерять сознание и сохранить конечность, Михаил считал секунды, пока самостоятельно спускался вниз.

Борьба медиков

Почти полсотни раненых, которых доставали коллеги, спасатели, медики и полицейские, были доставлены в больницы. Только в одну больницу доставили 39 пострадавших. Тринадцать до сих пор находятся в реанимации, трое из них — в коме.

«Надо еще много сделать, чтобы они вдохнули воздух сами. Пока состояние крайне тяжелое. И ампутации, есть и очень тяжелые черепно-мозговые травмы, есть, к сожалению, и выбитые глаза, есть много переломов», — говорит медик.

За сутки медики перелили пациентам 14 литров донорской крови, операции продолжались беспрерывно.

Спасение из-под обломков

Алла готовила обед в столовой, когда прогремел взрыв. Ее сын и дочь чудом уцелели.

«Я салат как раз готовила. И тут взрыв. И как молния это все. И больше ничего. И я почувствовала только, что льется кровь. А удара я даже не почувствовала», — говорит она.

Из-за опасной раны нейрохирурги сразу забрали ее в операционную.

Алла надеется скоро вернуться к семье. Михаил же верит, что медикам удастся восстановить работу руки, ведь у него большие волонтерские проекты и новорожденная дочь.

