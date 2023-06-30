Жить в полной темноте: сапер, потерявший глаза из-за взрыва, учит обходиться без зрения

Во Львове стартовал пилотный проект по реабилитации незрячих, который будет учить жить в полной темноте. Его будет проводить медицинский центр «Несокрушимые» совместно с общественной организацией «Увидеть победу», которую основал военный, потерявший зрение на войне. Боец говорит, учитывая свой опыт, хочет помочь и другим людям с офтальмологическими травмами и их родственникам, говорится в ТСН.

24-летний Владислав Ещенко – военный сапер. В прошлом году летом рядом с ним сдетонировали противопехотные мины, которые должны были обезвредить. Из-за мощного взрыва военный едва выжил, но потерял зрение и отчасти слух. "Травма радикальная была, пришлось глаза удалить, сейчас у меня косметические протезы, глаз у меня, к сожалению, нет", — говорит мужчина.

Как заново адаптировался к жизни – этим опытом Владислав хочет поделиться с другими военными и гражданскими, имеющими такие же травмы. "Их нужно грамотно научить быть самостоятельными в быту, грамотно научить быть самостоятельными в социуме, также те люди, которые предоставляют постоянное наблюдение людям — также их нужно научиться обращаться с этим человеком", — убеждает Владислав.

Владислав вместе со своим другом Артемом создали общественную организацию "Увидеть победу". Тридцать человек, потерявших глаза из-за боевых действий, уже обратились к ним за помощью. "Я программист, у меня обычная работа, обычная жизнь, но так получилось, что мой друг нуждался в поддержке во время того, когда он получил травму, и мы пришли к тому, что это будет реабилитация для него, у него будет смысл жизни", – рассказывает о своей мотивации Артем.

От имени общественной организации Влад подписал меморандум о сотрудничестве с реабилитационным центром «Незламни». Верит, что сильными усилиями удастся доставить в Украину уникальную технологию цифрового или искусственного зрения. Это когда для изображения используют не глаза, а только мозг благодаря специальным чипам с камерами. Пока такие методы существуют как экспериментальное лечение. Однако это надежда видеть для всех, кто из-за войны остались без глаз. “Лечение полностью утраченного зрения — это научное исследование, которое должно пройти все клинические испытания и внедряться на людях. Это сейчас занимается несколько стран мира, с которыми мы контактируем», – говорит гендиректор первого медицинского объединения Львова Олег Самчук.

В центре также будут готовить специалистов по реаблитации не видящих пациентов, обустроят специальные палаты для адаптации их в быту. Будут учить также родных, как стать глазами для потерявших зрение.

Сейчас в центре пять пациентов, потерявших зрение из-за боевых действий, но через 2-3 месяца, когда он заработает по полной, здесь смогут принять гораздо больше пациентов.

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