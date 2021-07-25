Житель Черкасской области стал известным в Сети благодаря тому, что ездит на мотоцикле вместе со своими собаками

Житель Черкасской области стал известным в Сети благодаря тому, что ездит на мотоцикле вместе со своими собаками

Мужчина профессионально разводит животных.

Пятеро в мотоцикле — не считая водителя: житель Черкасской стал известным в Сети благодаря тому, что ездит на мотоцикле вместе со своими собаками — а их у него 5. Обычно они сидят в люльке, каждый на своем месте. А частая путешествие такого экипажа простирается из дома к реке, — говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Житель Черкасской Алексей встречает журналистов на собственном подворье и сразу ведет знакомить — с собаками. Их у него 5 — три овчарки и две таксы. Животные охотно занимают места, чтобы поехать купаться.

Посреди дороги, пока четверо еще сидят в люльке, такса по кличке космос не выдерживает и мчится — показывать путь

Алексей рассказывает: профессионально занимается разведением собак уже с десяток его собак имеют и родословную и награды с выставок. А в день их можно увидеть верхом на мотоцикле. Еще недавно на такой экипаж оглядывались только жители района, но все изменило видео об этом.

Между тем после нескольких мероприятий в воду собаки уже ждут грохота мотора, чтобы возвращаться.

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Уже на дворе уставшие овчарки и таксы укладываются спать, а Алексей рассуждает — не расширять трубку мотоцикла. А вечером и хозяин, и собаки снова поедут мотоциклом к реке.

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