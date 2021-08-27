Житель Днепра, которому дерево поломало ноги, сможет ходить только через полгода: он готовит иск

Об опасности от дерева коммунальщики знали, но спилить не успели.

Больницей закончилась для пенсионера прогулка в Днепре. На мужчину упало сухое дерево. Внуков, с которыми он гулял, не задело — чудом. С переломами обеих ног пострадавший сейчас в больнице. Коммунальщики говорят. об опасном дерево в парке в центре знали.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

«Я вернулся, поднял голову и вижу, что на меня дерево летит», — рассказывает пострадавший воспоминания этого события.

61-летний мужчина гулял в сквере с двумя маленькими внуками. Дети захотели покататься на детских машинах. Именно это и спасло их. Только дети отъехала на дедушку упало дерево. «Две ветви, оно шло на меня, а я поставил так, чтобы по голове не попало. Но ветвь задела по бедру», — добавляет пострадавший.

Через несколько минут примчалась скорая, которая доставила мужчину в больницу. «В крайне тяжелом состоянии с диагнозом: политравма, закрытый перелом правой бедренной кости, открытый перелом левой голени, множественные ушибы и ссадины туловища и конечностей», — комментируются состояние мужчины врачи.

Впереди у пострадавшего еще полгода реабилитации. Только после нее господин Николай сможет ходить, говорят врачи.

Как дерево едва не убило человека видел свидетель Роман, именно он сдает в аренду те машинки, на которых катались внуки господина Николая. Говорит: старый клен был метров 15 высотой.

«Услышали хруст, посмотрели огромное дерево начинает падать. Я сделал 3 шага назад. Мне повезло стоять лицом прям к этому дереву. Если бы я стоял, как он спиной, то я был бы в такой же ситуации», — убежден Роман.

Сейчас от клена, что упал на мужчину, остался только пенек, по нему видно, что дерево было совсем высохшее. Об опасном дерево знали, но не успели спилить, оправдываются коммунальщики. Мол, все насаждения в сквере осмотрели накануне Дня Независимости, насчитали 16 сухих деревьев.

«Там разрушена или корневая система, или ствол. Эти деревья по графику стояли на удаление на начало сентября, но из-за мощных порывов ветра дерево не выдержало», — отмечает директор КП« Горзеленстрой» Олег Плитченко.

Впрочем, свидетели говорят, ветер был легкий. А предупреждения об опасном дереве никакого не было.

Открывать уголовное производство, в полиции пока не определились. А вот господин Николай твердо решил, что будет судиться с коммунальщиков в суде.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку