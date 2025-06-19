Житель Киевщины пережил 20 клинических смертей и развивает собственный бизнес: история несокрушимости, которая поражает

Алексей Шелковский. / © ТСН

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Эта история не оставит равнодушным никого. Житель Киевщины чуть не потерял все, но смог встать на ноги, чтобы продолжить спасать людей. Мужчину зовут Алексей Шелковский и он пережил 20 клинических смертей из-за трагического случая во время спасения дела своей жизни. Врачи в выздоровление Алексея не верили, а когда это произошло — назвали чудом.

Оккупация Бучи: история предпринимателя Алексея Шелковского

Мужчина получил тяжелые травмы из-за российского вторжения. Сам Алексей живет в Буче Киевской области, в городе, который стал известным на весь мир из-за зверств россиян и превратился в символ трагедии. Но даже среди руин начинается возрождение. Сейчас город хорошо отстроен, и тот, кто сюда попадает впервые, вряд ли может представить, какие ужасы здесь происходили еще три года назад. Город активно развивается, появляется много заведений, восстанавливается и создается новый бизнес, среди них и магазин Алексея Шелковского. Несмотря на тяжелые травмы, он не бросил дело.

«Мы его превратили из гаража, из мойки. И сейчас в городе Буча мы знакомим людей с философией, как можно без операции, без лечения решить свою проблему. Неврологическую проблему, связанную со сколиозом, плоской стопой, с болью в суставах, с головной болью. Потому что люди начинают ходить по врачам, а им нужны были только ортопедические стельки, чтобы перестала болеть голова. К врачам ходить надо. Мы не врачи. Но есть определенные проблемы, когда мы меняем стиль жизни, меняется состояние человека. И у нас очень много людей, которые приходят и благодарят», — рассказывает руководитель ООО «Алком» Алексей Шелковский.

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Алексей Шелковский. / © ТСН

Во время восстановления и сам Алексей спасался изделиями своей компании, говорит, они помогли быстрее встать на ноги, несмотря на прогнозы врачей.

«Мне давали прогноз, что я буду в лучшем случае парализованным. Сейчас я неплохо выгляжу, активно развиваю бизнес и хочу еще больше помочь людям через наш продукт. Потому что я понимаю, как это быть больным и беспомощным», — говорит он.

Алексей признается, пережить полномасштабное вторжение его бизнеса было трудно, потому что всего за несколько дней до этого компания успела закупить новые материалы и сырье, полностью рассчиталась с поставщиками — и счета практически опустели. Но, несмотря на это, в первые дни войны вся имеющаяся продукция была передана на нужды военных. А дальше — борьба за сохранение дела. Алексей не опустил рук: начал спасать бизнес и одновременно активно волонтерил. А основную часть производства ради сохранения релоцировал из Переяслав-Хмельницкого в Закарпатье.

«В начале войны мы понимали, что товар не должен лежать на наших складах. Позвонили в военный госпиталь и говорим, у нас есть все фиксаторы, можем вам предоставить бесплатно. Но мы не можем заехать в город. Они прислали БТР, чтобы забрать наши медицинские изделия. Далее мы начинали искать место для релокации. Денег нет. Я договариваюсь с местными, давайте вы мне дадите в кредит, буду потом с вами рассчитываться. И это был такой подъем и поддержка местного населения: они дали мне строительный материал, работали и не требовали деньги за работу. Венгерское население меня очень поддерживало, они передавали деньги через границу, чтобы я мог рассчитаться за покупку стройматериалов, перевозки производства», — говорит Алексей Шелковский.

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Сегодня в новой локации, с новой командой и большой миссией — помогать тем, кто пострадал на войне, бизнес Алексея продолжает развиваться. Сейчас по Украине открыто 20 салонов Ortos компании «Алком», изделия также продаются в аптеках и предоставляются бесплатно военным и людям с инвалидностью в рамках государственной программы.

«Есть такая социальная программа — мы бесплатно выдаем наши изделия людям с инвалидностью и военным. У нас очень много клиентов», — говорит Алексей Шелковский.

В дальнейшем компания планирует развивать собственную сеть, уже сейчас прямо в салоне клиенты могут получить не только консультацию, но и диагностику опорно-двигательного аппарата, чтобы выбрать необходимый продукт или сделать индивидуальный заказ, который уже через неделю будет доставлен. Здесь представлена полная линейка товаров для реабилитации. Часть продукции изготавливают собственными силами, часть — импортируют, активно привлекая медицинских ученых к разработке новых решений. А когда-то эта компания была лишь идеей обычного амбициозного парня-продавца.

«Бизнес у нас начался в маленьком доме быта на Троещине. Это было может где-то 60 квадратов и 4 швейных машинки», — говорит предприниматель.

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Сегодня это уже большая компания со штатом около 300 сотрудников. Алексей признается: за 20 лет работы бизнес неоднократно оказывался на грани закрытия. На производство и продажи влияли экономические кризисы, оккупация Крыма, война на востоке Украины, а впоследствии — полномасштабное вторжение. Однако, несмотря на все вызовы, компания всегда ставила на первое место качество продукции. Алексей вспоминает, что были ситуации, когда даже из-за одного обнаруженного брака они изымали все изделия из аптек и салонов по всей стране, чтобы переделать и исправить — потому что доверие людей важнее прибыли.

Но каждый раз мечта построить большую компанию, которой будут доверять, и желание помогать давало силы двигаться вперед. В сложные моменты, говорит Алексей, свое плечо подставлял партнер — Райффайзен Банк, с которым компания сотрудничает с начала создания.

«Мы работаем уже более 20 лет, потому что это был наш первый банк с 2004 года и мы с ним до сих пор. Мы не меняли банк, хотя было очень много предложений из других. Но мы партнеров не меняем», — говорит Алексей Шелковский.

Алексей Шелковский. / © ТСН

Как Райффайзен Банк помог предпринимателю

В Райффайзен Банке отмечают: несмотря на войну и сложную ситуацию в стране, с февраля 2022 года они не остановили кредитование своих клиентов. И сегодня банк продолжает поддерживать бизнес, расти вместе с клиентами и развиваться вместе с Украиной.

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«На финансирование текущих бизнес-потребностей клиенту мы согласовали кредитный продукт овердрафт. Кредитные средства были направлены на пополнение оборотных средств, покупку сырья и производство. Это позволило компании работать без перебоев и быстро реагировать на рост спроса. Благодаря финансированию клиент смог быстро адаптироваться к новым вызовам, сохранить команду, масштабировать производство, расширить ассортимент. В частности, была выпущена новая линейка товаров для реабилитации военных и гражданских, пострадавших от ранений. В Райффайзен Банке мы понимаем, что наша задача непросто предоставить кредит, а стать поддержкой бизнеса в самое сложное время. И мы горды, что можем быть частью истории восстановления, силы, человечности. Таких, как история нашего клиента», — говорит Надежда Коротенко, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами Райффайзен Банка.

Эта история — не только о бизнесе. Она о силе духа, о вере, что даже после самых темных времен возможно возрождение. Сам Алексей прошел путь от оккупации и личной беды — к новой жизни, где каждый его день наполнен смыслом: помогать другим становиться на ноги. Сегодня продукция компании поддерживает колени, позвоночники, руки и жизни сотен бойцов, людям после операций, а кому-то помогает избежать оперативных вмешательств. Это не просто производство. Это — место, где надежда имеет форму. Форму, которую можно надеть, зафиксировать — и сделать первый шаг.

Видео можно посмотреть по ссылке.