Житель Макеевки: "При взрыве город содрогнулся, россияне прячутся в домах культуры"

Сразу несколько источников сообщают, что в оккупированной Макеевке Донецкой области в ночь на 1 января в помещении училища погибли отнюдь не 63 российских военных (такое количество назвали в минобороны России), а несколько сотен.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua жители оккупированной Макеевки, взрыв был настолько мощным, что он был слышен как минимум за 15 километров.

"В городе говорят, что погибли как минимум 300 военных. Подтверждением этому может быть то, что взрыв был очень мощным. Город содрогнулся в тот момент. Мой дом тоже, хотя находится где-то в 15 километрах от училища, где произошел взрыв. После этого взрыва видим, что россияне размещаются в домах культуры спальных районов города, увеличилось количество блокпостов", — поделился с нами своими наблюдениями один из жителей оккупированной Макеевки.

Об ориентировочно таком количестве погибших в комментарии для ТСН.ua сообщил и военный эксперт, уроженец Макеевки Роман Свитан.

"Туда заехал батальон, а это — 500-600 человек с техникой, погибло около 300-400, — рассказал нам Роман Свитан. — Насчет техники — было немного БТР и автомобили для транспортировки военных. Танков там не было. Задачами этих мобилизованных было сделать плотнее фронт, но стратегического значения для фронта этот батальон не имел.Скорее всего, их планировали отправить на вторую линию фронта. Этот случай, эта атака показала фееричность — они примерно неделю назад только приехали в Макеевку. Что изменится после этого? Военных будут размещать в домах частного сектора, в домах макеевчан".

Еще один военный эксперт, Александр Коваленко, говорит, что подобные удары по объектам с оккупантами наносятся регулярно и будут продолжаться.

"Этот удар — уникальный случай, — говорит Коваленко. — За считанные минуты была уничтожена фактически батальонно-тактическая группа. В последний раз подобный удар наносился по оккупантам, когда они форсировали Северский Донец. Такие удары будут продолжаться и это факт. Сложно понять логику российского командования, разместившего такое скопление личного состава, боекомплект, технику. Размещение личного состава в Макеевке – это следствие фиаско наступательной операции в направлении Авдеевки и Бахмута. Они концентрируют силы, чтобы продолжить наступательные действия".

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