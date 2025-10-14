Житель Одессы сдал россиянам позиции воинов ВСУ: он шокировал объяснением и поплатился

Суд наказал мужчину за государственную измену / © pixabay.com

Реклама

В Одессе к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили мужчину, который сдал РФ позиции воинов ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда г. Одессы от 9 октября 2025 года.

По данным суда, житель Одессы 22 августа 2022 года передал россиянам место дислокации военных ВСУ. В материалах суда указано, что там действительно находились защитники Украины.

Реклама

На суде мужчина вину отрицал и заявил, что ему было неизвестно, что его «знакомый» из РФ работает на российские спецслужбы и они якобы просто «общались». Житель Одессы объяснил, что его якобы возмутило то, что «военные находились слишком близко к гражданским», однако в полицию он не обращался из-за якобы активистов, которые ранее сообщали о его сообщениях в СБУ.

В судебных материалах есть переписка мужчины с российским агентом, в которой они откровенно обсуждают то, что житель Одессы часто сбрасывает оккупантам места дислокации ВСУ. Украинец также заявляет, что хочет сделать фото позиции «до и после» (вероятно обстрела — ред.)

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.2 ст. 111 УК Украины — государственная измена. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, в Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили военного, который за 2 000 грн сдавал россиянам места дислокации ВСУ