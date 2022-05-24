Житель села чуть не сдал оккупантам: Бессмертный рассказал, как россияне его не узнали и удалось выжить

Житель села чуть не сдал оккупантам: Бессмертный рассказал, как россияне его не узнали и удалось выжить

Украинский политик и один из авторов Конституции Роман Бессмертный месяц прожил в оккупированном россиянами селе Мотыжин Киевской области, но захватчики считали его обычным жителем.

Оккупанты не раз связывались с политиком и приходы к подворью его матери. Именно сюда Бессмертный приехал, чтобы забрать ее. Впрочем, женщина уезжать не захотела. Потому он остался с матерью.

Об этом Роман Бессмертный рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Они (русские — Ред.) не знали, кто я. На столе у меня лежал тетради учета студентов, куда я ставил оценки. Они увидели их, а потому воспринимали меня как преподавателя университета, а по образованию учителя истории", — рассказал он.

Впрочем, был один случай, когда Безсмертного чуть не сдали. "Один мужчина начал просить, чтобы его отпустили, но обещал рассказать, кто здесь живет. Алк когда он меня увидел, то испугался, начал заикаться. Когда меня допрашивали потом, то спросили, чего тот мужчина меня испугался?", — вспоминает политик.

Бессмертный говорит, что оккупанты спрашивали о переговорах, которые начались между РФ и Украиной. "Говорил им, что знаю столько же — сколько они, потому что изолированный", — рассказал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 90-й день (война 8 лет). Враг обстреливает ВСУ вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 24 мая.

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