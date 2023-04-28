Житель Умани – о ракетной атаке: "За километр было слышно, как разрушается дом"

За несколько минут до взрывов мужчина услышал звук самолетов и понял, что сейчас что-нибудь начнется.

О ракетной атаке на Умань в ночь на 28 апреля рассказал местный житель Николай, сравнивший вражеские удары с началом войны.

Об этом житель Умани сказал в комментарии ТСН.ua.

"Эта ночь для нас была как первый день войны. Тогда мы тоже слышали такие звуки взрывов, но тогда еще не понимали, что произошло. Этой ночью за несколько минут до взрывов мы услышали звук самолетов и поняли, что сейчас что-то начнется", – описал ход событий Николай.

Он добавил, что живет в километре от дома, в который попала российская ракета. По словам мужчины, он слышал три мощные взрывы.

"Даже за километр было слышно, как разрушается дом – настолько мощным был этот взрыв. В нашем доме после этого было слышно, как засуетились соседи – люди начали бежать на улицу", – поделился житель Умани.

Ракетный удар по Умани

Напомним, во время очередного массированного ракетного обстрела Украины в ночь на 28 апреля российские войска в частности попали по многоэтажке в Умани. Там был почти полностью уничтожен один подъезд – это 27 квартир, в которых жили люди.

Пока известно о 14 погибших в результате удара по Умани, среди которых оказались и двое детей в возрасте по 10 лет. Еще девять человек с ранениями госпитализировали. Чрезвычайники проводят на месте поисково-спасательную операцию и достают из-под завалов тела погибших.

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