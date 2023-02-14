Житель Винницкой области расстроился, что его не взяли в армию, поэтому начал выражать поддержку ВСУ в своеобразный способ

Его инструмент – не кисть, а обычная лопата, а вместо полотна – снег.

Житель Казатина в Винницкой области делает огромные зарисовки в поддержку ВСУ, говорится в ТСН.

На стадионе 73-летний Петр Черный постоянно старательно вырисовывает гигантские буквы из снега. "На глаз, ну смотрите интервал же есть, по слогам по буквам, между буквами расстояние одинаковое, чтобы было", — рассказывает о своей методике мужчина.

Первый снежный лозунг Петра был «ВСУ – наша надежда и опора». Рисовал несколько часов, пока не замерз. Когда на лозунг посмотрел сверху — понял, надо писать еще. “Слава нации, пишу, нас не победить. Потом это свежо, что ВСУ наша надежда и опора, потому что действительно на кого можно надеяться, только на военных”, — убеждает Петр.

"Вчера уже вхлял и ошибку сделал, букву попустил, жена звонит, смотри, потому что ты попустил, возвращаюсь засыпаю", — говорит о своих творческих "муках" мужчина.

Главный критик – жена. Галина внимательно следит за творчеством мужчины из окна 9 этажа. "Он очень интересуется всем этим, он за мир, за победу, за Украину, это у него очень это все на уме", — убеждает она.

Впоследствии ценителями творчества стали все соседи во дворе. “Мы им гордимся, нет такого человека в доме, который его не знает. Детки бегают на 9 этаж, чтобы просто прочесть. У меня мальчик в первый класс ходит и по буквочкам ребенок читает”, – рассказывают соседи.

Но настоящая популярность пришла, когда эти лозунги из снега появились в соцсетях.

Когда началось полномасштабное вторжение, бывший железнодорожник Петр хотел идти на фронт, и расстроился, что в военкомате отказали. Так что стал помогать поддерживая соотечественников. Писать лозунги может часами, чтобы снег был.

И даже когда снег сойдет, он продолжит писать. Веру в победу и наших защитников хочет сеять на огромной клумбе перед домом. Тогда эта вера зацветет бархатцами и мальвами.

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