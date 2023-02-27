Жителей Броваров испугали сирены без воздушной тревоги: что произошло

Жители Броваров Киевской области сегодня обеспокоенно обсуждали звуки сирены в то время, когда в городе отсутствовала воздушная тревога. Одни горожане предположили, что произошло что-то ужасное, другие высказали мнение, что, якобы, произошел технический сбой.

Подробности в комментарии для ТСН.ua сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Она (система оповещения – Ред.) сработала в автоматическом централизованном режиме. Ее включали не мы, включение было в Киеве и Киевской области. Это была просто проверка ", – сообщил нам Игорь Сапожко.

Как сообщили нам источники в ГСЧС, система оповещения отличается от воздушной тревоги тем, что предназначена для информирования граждан об угрозе во время чрезвыйчайной ситуации на территории определенного населенного пункта.

"Также может использоваться для централизованного сбора граждан при эвакуации", — добавляют спасатели.

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