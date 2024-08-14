Жителей Суджи оставили на произвол судьбы: что люди говорят о Путине и российских властях

Местные жители остались без средств к существованию.
Жители города Суджа в Курской области, который взяли под контроль ВСУ, жалуются на местные власти и даже диктатора РФ. Ведь людей оставили на произвол судьбы — без каких-либо средств к существованию.
Об этом люди рассказали в эксклюзивном репортаже ТСН, который показывает марафон "Єдині новини".
Местные жители возмущенно говорят, что власти не просто не вывезли их. Более того – им даже не сообщали о том, что будет эвакуация. Люди уже неделю находятся в подвалах. По их словам, из укрытий невозможно выйти из-за авиабомб, которыми забрасывает российская армия.
"Они просто уехали. Даже не объявили об эвакуации. Просто собрались и уехали. А сколько людей осталось без средств к существованию, без воды, без пищи...", — рассказала одна из женщин, которая сейчас живет в подвале.
На сегодняшний день в городе находится только около 100 жителей — это и взрослые, и дети. У горожан осталось критически мало еды, но украинские военные привезли для них гуманитарку – воду и продукты. Местные жители благодарят ВСУ за помощь и жалуются, что их диктатор Владимир Путин не осознает ситуацию в Курской области.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПЕРВЫЕ! ТСН НАЖИВО ИЗ СУДЖИ! Украинские журналисты вышли в прямой эфир из КУРЩИНЫ
Как сообщалось, ВСУ сейчас контролируют город Суджа. Съемочной группе ТСН удалось попасть на Курщину и увидеть, как там живут люди. Что происходит в Судже: эксклюзивный репортаж ТСН.
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