Жители Днепра рассказали о первых минутах ада во время ночной атаки дронов: жуткие подробности

Последствия атаки на Днепр

Ночная атака российских дронов на жилой сектор Днепра привела к взрывам, пожарам и разрушениям по меньшей мере пяти многоэтажек. В результате террора ранения получили 15 человек, среди них есть дети.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Взрывная волна и заблокированные двери: история уцелевших

Разрушения, выгоревшие балконы и черные дыры вместо окон — так выглядит центр города Днепра после ночного удара.

Господин Владислав, чей дом получил одно из самых больших повреждений, рассказывает, что их с женой спасла только мгновенная реакция:

«Услышали гул (дрона) и успели сюда в коридор выскочить. Комнат — одной и второй нет. Меня взрывной волной отбросило на 4 метра по коридору. Жене три шва наложили», — делится мужчина, которому сейчас помогают друзья и знакомые разбирать завалы.

Соседка Владислава едва не погибла: после взрыва дверь квартиры заклинило.

«Соседке рядом выбивали, вырезали дверь. У нее на балконе пожар был. Она на кухне сидела, пока открыли дверь,» — свидетельствует Владислав.

Эти кадры, облетевшие сеть, показывают, как женщина была заблокирована за оконной решеткой, ожидая помощи, пока другие кричали, что «кто-то горит на втором этаже».

Мужчина расказал об уцелевшим флаге

Взрыв произошел после полуночи, когда большинство жителей спали, и огонь сразу охватил несколько этажей. Люди выбегали из квартир раненые и полуодетые, а спасатели боролись с пламенем.

Тамара, которая убирает в подъезде, рассказала о ранении своего мужа:

«Увидел, как дрон падает и чиркает прямо по верхушкам деревьев и пошел вниз, потом громкий взрыв. И у нас вылетело окно, мужу лоб порезало, бровь, дверь повредило, окно полностью вылетело».

Для Николая настоящими спасителями стали книги. Его район часто под обстрелами, поэтому он установил напротив окна шкаф.

«Не успел задремать, только слышу на мне уже шкаф с книгами… Стекло, потолок — это все… Только стеклом порезало, а так, ну, там болит, там болит — это такое, ну, главное, открытых ран нет,» — рассказывает мужчина, который нашел своего кота, который также уцелел.

В его квартире уцелел еще один символ стойкости — небольшой флаг Украины, который висел в окне почти с начала Независимости.

«Он всегда здесь стоял, два было, одного уже нет, а этот еще уцелел» — трогательно добавляет Николай.

Последствия атаки и состояние пострадавших

В результате атаки 15 человек получили ранения. Трех пострадавших госпитализировали с.:

отравлением продуктами горения;

травмами головы;

рваными ранами.

Другим помощь оказали на месте. Два подъезда наиболее пострадавшей многоэтажки имеют сильные повреждения, а балконные плиты находятся в аварийном состоянии. Насколько серьезны структурные повреждения дома, должны установить дальнейшие обследования.

