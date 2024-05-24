Жители Крыма снимают прилеты, а оккупанты молятся: детали массированной атаки и куда попали ВСУ

Украина продолжает выкуривать российских оккупантов из Крыма. Вечером 23 мая на остров улетели ракеты. Взрывы слышали сразу в нескольких населённых пунктах. По информации крымских партизан, россияне потеряли важный узел связи под Алуштой.

Детали очередной массированной атаки на Крым, чем били в этот раз и куда попали ВСУ? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Хлопок в Крыму

Вечер 23 мая россияне точно никогда не забудут. Около 10 вечера местные пропагандистские Телеграмм-каналы начали взывать о взрывах по всему Крыму: от Сак до Симферополя! Проукраинский Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что взрывается в Гвардейском, российская ПВО работает в Саках и Армянске, "хлопок" фиксируют над аэродромом Бельбек. Впоследствии в Сети появилось видео запуска ракет по Крыму. Как утверждается, за россиянами летели американские ATACMS.

Было громко

Тогда стали появляться видео и из Крыма. Горячее всего оккупантам было под Алуштой. Местные сняли сначала работу ПВО и якобы пролет дрона.

А потом и главное попадание вечера.

Местные сразу начали обсуждать, куда это прилетело и выложили всю правду.

Уничтожение важного объекта кафиров ближе к утру 24 мая подтвердили партизаны движения "АТЕШ".

“Алушта! Агенты движения «АТЕШ» сообщают, что только в Алуште был поражен узел связи российских окупантов (в/ч 28735). Эта часть является важным пунктом связи и управления окупантов в Крыму. Следует отметить, что это бывшая украинская военная часть, которую теперь используют оккупанты.

Похоже, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно, также удалось уничтожить пункт управления этого центра. Ожидаем официальное подтверждение от СОУ”, — говорится в сообщении.

В Телеграмм-канале "Крымский ветер" подробнее рассказали, о каком именно объекте связи говорится: "По меньшей мере 6 баллистических ракет MGM-140 ATACMS попали в узел связи радиолокационных и противовоздушных сил армии РФ [44.72956071270984. На том месте стоит радиоантенна станции космического наблюдения и несколько построек объекта. Именно по ним и был нанесен удар, где в тот момент находились высокопоставленные военнослужащие ВС РФ. И главное — это систематические удары по радиолокационным и противовоздушным силам ВС РФ в Крыму”.

Ложь от россиян

Гауляйтеры и Z-каналы обычно врут, говоря, что ВСУ попали по заброшенному санаторию и “пустующему объекту хозяйственного назначения” в Семидворье под Алуштой. Если же он заброшен, то зачем туда ехало так много скорых?

Традиционные лжи выдали и в Минобороны РФ. Их цитирует проект "Крым Реалии".

“В Минобороны РФ утверждают, что Крым ночью атаковали ракеты ATACMS. Согласно сообщению ведомства, над Крымом якобы были сбиты три ракеты. В то же время наши подписчики сообщали о по меньшей мере шести взрывах в районе Симферополя и около восьми «хлопков» в районе аэродрома Бельбек и Новофедоровки, а по данным «Общественного», в Алуште было слышно по меньшей мере пять мощных взрывов. В российском ведомстве также утверждают, что в акватории Черного моря были обнаружены безэкипажные катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Украинская сторона эти заявления и ночную атаку в Крым пока не комментировала”, — говорится в сообщении.

Итак, ждем хорошей вести от Сил обороны. Не зря же 23 мая Буданов заявил, что следит за всеми операциями в Крыму и видит абсолютно все!

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