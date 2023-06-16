Жители вблизи обмелевшего Каховского водохранилища уже имеют кучу лайфхаков, как выживать без воды в кране

Люди рассказали, как запустить стиральную машину, когда нет воды и как пригодятся бассейны.

Неделю без водоснабжения живет Никопольский район Днепропетровщины и часть Криворожского. Из-за теракта россиян на ГЭС здесь стремительно мелеет Каховское водохранилище, поэтому водоканалы не могут брать воду для людей, говорится в ТСН.

Пожарные машины на улицах Марганца — теперь особое утешение, потому что везут питьевую воду. Чистую воду доставляют из других районов области. С пожарного шланга заполняют большие емкости, расставленные на улицах. Господин Геннадий бежит с бидоном прямо к шлангу, чтобы бесценная жидкость не пролилась. "Бережем воду. Все до капельки. Дети без воды сидят. Везу детям воду на пятый этаж”, – рассказывает мужчина.

Таких пунктов роздачи воды по городу уже двадцать, через три дня мэрия обещает увеличить до ста. От каждой емкости – специальные трубки, чтобы воду одновременно могли набирать шестеро – так избегают больших очередей.

Бутилированную воду раздают бесплатно гуманитарные миссии, благотворительные фонды и местные власти. Главное – иметь силы донести, говорят жители. Пока набирают воду, делятся лайфхаками. Анна — мать двоих детей, консультирует, как запустить стиральную машинку без воды. “Десять литров в лейке – выдвигаете ящик и вливаете десять литров. И услышите звук обычной стирки. Все великолепно! Все учимся”, – рассказывает женщина.

В Никопольском районе настоящий бум изобретений – люди придумывают, как собирать дождевую воду. С уборными здесь настоящая передряга. В публичных местах они закрыты. Коммунальщики расставили по городу все имевшие биотуалеты. "То, что моется – в унитаз сливается. Стираем – тоже для унитаза используем. Пытаемся экономить”, — говорят люди.

Только в Марганце и соседних селах в таких условиях живут тридцать тысяч человек. Через два месяца власти Марганца обещают в кранах техническую воду. "Есть Николаевское водохранилище. Оно на территории нашей общины и мы сейчас разрабатываем проект, чтобы протянуть семь километров трубы”, — объясняет городской голова Геннадий Боровик.

А пока готовятся бить по городу скважины. Уже в плане – более двадцати мест.

В то же время в селах дополнительные хлопоты, как поливать огороды и поить скот. Настя у Дмитровки набрала ванну дождевой воды, еще и запаса в бассейне станет на месяц. Верит: выдержат. "Немного будет тяжеловато, но по сравнению с остальными, то, что происходит, я думаю, это не самая большая проблема", — убеждает женщина.

Вода из Каховского водохранилища уходит до сих пор, но определять уровень – оборудование уже не может. Местные же отправились на прогулки уже по сухому дну. В полиции же предупреждают — это крайне опасно, ведь россияне в любой момент могут начать обстрел с другого берега водохранилища. Кроме того, в иле немало боеприпасов.

Поэтому под запретом по всему Никопольскому району теперь прогулки возле водохранилища, фото и видео обмелевших берегов, а также рыболовство и плавание. Следить за этим будут специальные патрули.

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