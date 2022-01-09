Жители Песков страдают от вражеских обстрелов вместе с военными: люди живут на руинах без газа и воды

Жители Песков страдают от вражеских обстрелов вместе с военными: люди живут на руинах без газа и воды

Часто при обстреле исчезает даже свет.

Минометы тяжелых калибров и противотанковые гранатометные очереди накануне раздавались вблизи Песков, Донецкой области. Российские наемники обстреливают наши позиции больше, заставляя армейцев применять ответный огонь. Все, чтобы обвинить Украину в несоблюдении режима прекращения огня. Между тем местные жители вынуждены жить без газа, воды и света среди руин и заминированных территорий.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Тяжелый калибр вражеских минометов на позициях вблизи Песков звучал впервые с начала нового года. Российские наемники не выдержали и суток, чтобы не бить по нашим защитникам, нарушив перемирие.

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Виталий на войне с 2015 года. В прошлом сыровар, ныне стал к оружию, чтобы защитить родную Донетчину от русских наемников. Теперь и жена в рядах ВСУ, как и сын. «Как можно сидеть в стороне, когда в нашей стране происходит такое», — говорит мужчина.

В последние дни оккупанты нагло бьют запрещенным Минском калибром по нашим защитникам. Наши бойцы в наблюдателе видят наращивание силы на захваченной противником территории. "Фортификационные сооружения у противника увеличиваются, сила растет", — говорят военные.

Для 25-летнего Андрея это четвёртая ротация. За это время поведение врага на другой стороне, говорит боец, никак не изменилось. Те же провокации обстрелили из тяжелых калибров и уже привычна вражеская разведка с помощью беспилотников.

Новости с фронта: российские наемники обстрелами провоцируют применять ответный огонь

Эхо ночных обстрелов со стороны русских наемников кроме военных слышали жители Песков, которых сейчас здесь одиннадцать. Большинство домов развалены, люди живут без воды, газа и имеют перебои со светом во время обстрелов.

Боец на позывной «Шустрый» после срочной службы остается в армии, считая это своим долгом. И не оставляет надежды, что развалившийся с началом войны поселок Пески, когда-нибудь станет безопасным для его жителей. «Я думаю, что нужно как-то защищать и что-то делать, потому что если не мы, то кто», – говорит военнослужащий ВСУ.

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