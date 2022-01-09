Жители Песков страдают от вражеских обстрелов вместе с военными: люди живут на руинах без газа и воды

Часто при обстреле исчезает даже свет.
Минометы тяжелых калибров и противотанковые гранатометные очереди накануне раздавались вблизи Песков, Донецкой области. Российские наемники обстреливают наши позиции больше, заставляя армейцев применять ответный огонь. Все, чтобы обвинить Украину в несоблюдении режима прекращения огня. Между тем местные жители вынуждены жить без газа, воды и света среди руин и заминированных территорий.
Об этом говорится в ТСН.19.30.
Тяжелый калибр вражеских минометов на позициях вблизи Песков звучал впервые с начала нового года. Российские наемники не выдержали и суток, чтобы не бить по нашим защитникам, нарушив перемирие.
Виталий на войне с 2015 года. В прошлом сыровар, ныне стал к оружию, чтобы защитить родную Донетчину от русских наемников. Теперь и жена в рядах ВСУ, как и сын. «Как можно сидеть в стороне, когда в нашей стране происходит такое», — говорит мужчина.
В последние дни оккупанты нагло бьют запрещенным Минском калибром по нашим защитникам. Наши бойцы в наблюдателе видят наращивание силы на захваченной противником территории. "Фортификационные сооружения у противника увеличиваются, сила растет", — говорят военные.
Для 25-летнего Андрея это четвёртая ротация. За это время поведение врага на другой стороне, говорит боец, никак не изменилось. Те же провокации обстрелили из тяжелых калибров и уже привычна вражеская разведка с помощью беспилотников.
Эхо ночных обстрелов со стороны русских наемников кроме военных слышали жители Песков, которых сейчас здесь одиннадцать. Большинство домов развалены, люди живут без воды, газа и имеют перебои со светом во время обстрелов.
Боец на позывной «Шустрый» после срочной службы остается в армии, считая это своим долгом. И не оставляет надежды, что развалившийся с началом войны поселок Пески, когда-нибудь станет безопасным для его жителей. «Я думаю, что нужно как-то защищать и что-то делать, потому что если не мы, то кто», – говорит военнослужащий ВСУ.
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