Жители разрушенного взрывом дома в Новой Одессе боятся возвращаться в свое жилье: что их пугает

Жители разрушенного взрывом дома в Новой Одессе боятся возвращаться в свое жилье: что их пугает

Кроме трех погибших под завалами людей, умер еще один пожилой мужчина из соседнего подъезда — у него не выдержало сердце.

Завалы пятиэтажки в Новой Одессе Николаевской области спасатели разбирали двое суток подряд. Причиной взрыва в многоквартирном доме из трех подъездов стала утечка газа. Его эпицентр был на верхнем этаже — в квартире пожилых супругов. Они погибли сразу, как и женщина, которая жила этажом ниже. Еще четырех человек вытаскивали из-под завалов спасатели, одного из них с травмами доставили в больницу.

О том, какова будет дальнейшая судьба многоэтажки и жителей, говорится 28 ноября в сюжете ТСН.Неделя.

Юрий Колос, которого вытащили из-под завалов и госпитализировали, на момент взрыва был в квартире вместе с женой. Женщине повезло – она была в дальней комнате и не пострадала. Он же стоял в коридоре.

“От взрыва меня отбросило к входной двери. Эпицентр взрыва находился у соседей на 5-м этаже, на кухне. Они отопления не включили, а грелись духовкой. Видимо, ее задуло, собрался газ и...” — рассказал пострадавший ТСН.

По словам врача-травматолога Николаевской больницы скорой помощи Константина Ломакова, у пациента тяжелые ожоги головы и лица, открытый перелом левого предплечья, многочисленные ссадины.

Через мгновение до взрыва из этого дома вышла местная жительница Светлана Колос, которая приходила сюда навестить родителей. Обломки стен после взрыва летели ей прямо в спину. Вместе с мужем она бросилась спасать родителей, но добраться до квартиры по лестничной клетке уже было невозможно.

В конце концов, спасатели развернули лестницу и смогли вытащить их родителей, а также еще одну пожилую женщину.

Пожилые супруги, проживавшие в квартире, где произошел взрыв, а также их соседка, которая жила на 4 этаже, погибли сразу. Также умер еще один пожилой мужчина в соседнем подъезде – у него не выдержало сердце.

Как рассказал заместитель начальника ГУ ГСЧС в Николаевской области Михаил Гриб, вечером в воскресенье, 28 ноября, были завершены поисковые работы, больше пострадавших в доме нет.

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Жители многоэтажки пока расселились у родственников. В общежитие, которое предложили местные власти, идти никто не захотел. Жителям второго и третьего подъезда разрешили забрать из квартир вещи первой необходимости и документы.

Жители второго подъезда говорят, что боятся возвращаться в свои дома. Говорят, у них в квартирах, граничащих с первым подъездом, появились трещины. "Боюсь здесь жить. Считаю, что этот дом полностью аварийный, людям нужно новое жилье”, — говорит здешний житель Алексей Зажиев.

В трех подъездах 30 квартир. Будут ли сносить этот дом, будет решать экспертиза. В случае сноса – люди получат компенсацию.

Как пояснил мэр Новой Одессы, если не удастся восстановить дом, жители получат компенсационные выплаты, чтобы они смогли приобрести равноценное жилье. Но когда это произойдет – пока неизвестно. Оценку утраченного имущества должна произвести экспертная комиссия. Пока обещают найти временное, арендованное жилье. А третий подъезд, говорят, пригоден для проживания. Туда уже дали свет.

В понедельник, 29 ноября, дом обследуют газовики, после чего решат, когда и кто сможет вернуться в свою квартиру.