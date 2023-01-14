Жители села вблизи Антоновского моста ежедневно под обстрелами: тысячи людей отказываются покидать дом

Поселок Антоновка рядом с Херсоном каждый день под обстрелами. Против гражданских россияне там запускают дроны, применяют минометы и "Грады". Меньше чем за четыре месяца деоккупации российскими обстрелами там уже уничтожена половина человеческих жилищ, говорится в ТСН.

Село стало известно благодаря Антоновскому мосту — это было единственное сообщение между левым и правым берегом Днепра. Благодаря его разрушению оккупанты уже не могли подвозить боеприпасы и провизию, так что это облегчило задачу нашим вооруженным силам освободить Херсон. Правда, теперь это место под постоянными обстрелами врага, до оккупантов отсюда 800 метров. Уже обстреляли местную школу, в центре поселка сгорел магазин. Прилетами разрушены целые улицы: срубленные деревья, в домах выбиты окна, где-то от домов остались сами руины, где-то — сняло крышу, или повалило стены.

Несмотря на это, "Украинцев не сломать" — такие слова на своих изуродованных воротах мелом написал пенсионер Иван Адриевич. "Приезжаю сюда, чтобы посмотреть за своим двором. Дом, собака, кошки, три курицы – сидят закрытые в сарае. Потому что выпустишь – поубьют", – говорит мужчина.

Из-за оборванных проводов поселок давно обесточен, спасает генератор на “Пункте незламности”. Выживают благодаря волонтерам, всем кому нужно есть самое необходимое: хлеб, крупы, макароны, консервы. "Киев везет, и западная очень много. Украина нам помогает. Из Одессы везут. Мы очень благодарны за это", – рассказывают местные волонтеры.

Единственное правило: собираться в очереди здесь запрещено, чтобы в случае внезапного обстрела избежать массовых жертв. “Здесь выдаются у нас пайки, которые потом развозят сами по домам. Потому что мы не собираем здесь людей, наши квартальные все везут по домам”, — добавляют волонтеры.

Несмотря на войну, не остановилась здесь и Укрпочта. Отделение закрыто, но по домам ходит почтальон. "Остались слабоходящие, им надо, чтобы домой же им пенсию принесли", — говорит почтальонша Людмила.

Поселковый староста Сергей Сергеевич рассказывает, в настоящее время в Антоновской общине уже погибли шесть человек, десятки раненых. "Каждый день минометные обстрелы. 50 процентов домов разрушены. Тупо стряпают по людям, просто по местным. Они в оккупации здесь пережили все, и сейчас здесь… Люди держатся, потому что верят! Верят, что все будет хорошо, верят и молятся о ВСУ. Что ВСУ решат все наши проблемы. Будет и свет и вода и газ. И я надеюсь – все должны это понимать. ”, – говорит мужчина.

В полуразрушенной Антоновке из населения в 13 тысяч — осталось 3, и они, даже вопреки смертельной опасности, не боятся вывесить над своими домами сине-желтый флаг.

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