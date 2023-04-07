Жительница Часового Яра второй раз сбежала под обстрелами в роддом в Днепре и из-за стресса преждевременно родила вторую дочь

Волнения привели к рождению первого ребенка весом 600 граммов, ее же сестричка появилась на свет по той же причине на сто грамм тяжелее.

Беременная, да еще с младенцем, под обстрелами в Донецкой области — в Днепре спасли роженицу, которая едва успела выбраться из обстреливаемого россиянами города. Девочка родилась весом всего семьсот граммов, но медики надеются: кроху удастся выходить, чтобы она выросла вполне здоровой, говорится в ТСН.

Александра беременной, еще с одним младенцем и мужем до последнего жилья во Часовом Яре возле Бахмута. Несмотря на постоянные обстрелы, долго не решалась на эвакуацию, но, наконец, уехала. "Там уже горят дома, разбито все. Ты можешь где угодно быть и в любом месте прилетит. Дом бросить ты можешь. Но как сейчас мы приехали и все заново – это очень тяжело. Когда ты приезжаешь беременная с маленьким ребенком, думаешь, где жить”, — говорит женщина.

Переживаемый стресс ухудшил состояние беременной, говорят врачи, ее сразу доставили в больницу Днепра. “Пытались как можно дольше протянуть эту беременность, чтобы ребенок мог немного расти. Когда мы увидели, что может быть беда, то решили идти в операционную, была угроза и маме, и ребенку”, — убеждают медики.

Девочка появилась на свет преждевременно после кесарева сечения. Крошечная Оля сейчас в кювезе в реанимации, она всего 33 сантиметра роста, а ее вес – семьсот семьдесят граммов. Она под постоянным наблюдением врачей, дышит самостоятельно. Медики говорят: сделают все, чтобы девочка росла здоровой.

Старшая дочь Александры – Аленка – родилась в этом же родильном 11 месяцев назад. Тогда, в начале войны, супруги выехали из Часового Яра на первые роды. Уже с первенцем вернулись домой и вот опять — эвакуация. Первая дочь, вспоминает мама, была еще меньше Оли, весила чуть больше шестисот граммов. “Как все детки, просто маленькая. Прыгает, пытается ходить. Сидит, улыбается. Агукает. Ест все. Это самое солнышко такое яркое-яркое”, — говорит Саша.

После вторых родов домой на Донетчину уже не вернется, прежде всего, чтобы не подвергать детей опасности. Квартира разбита после обстрела и будет начинать новую жизнь уже в Днепре. Отец сейчас смотрит за старшой девочкой и ищет работу.

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