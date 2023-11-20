Жительница Херсона стала звездой соцсетей: она "перевоспитывает" россиян, а когда раздражают – читает им молитву

Воспитательница Елена Наумова из Херсона полгода рассказывала в соцсетях о жизни в оккупированном городе, пока ее не выследили и задержали российские спецслужбы. А когда Херсон освободили – снова вернулась в эфиры и продолжила поддерживать людей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Ваниной.

Воспитательница Елена Наумова из Херсона в свое свободное время ведет стримы, где "воспитывает" россиян. Чат-рулетка - новое хобби воспитательницы. Слушают и понимают, к сожалению, немногие, говорит женщина.

"Процентов 10-20. Но те люди, которые начинают меня слушать, их ровно через минуту выключают", - говорит Елена Наумова.

А когда собеседники совсем выводят из равновесия, читает им молитву. Все это одновременно транслируется в соцсетях Елены.

Елена Наумова

"Возможно ли их воспитать? Пожалуй, нет. Но открыть им глаза на то, что происходит, что производит их армия на нашей земле, это надо. Потому что они не знают этого. "Наша армия мирных не обижает, не бомбят, это ваши бомбят". Серьезно? Я говорю, я сижу в Херсоне, у меня каждые полтора часа прилеты, вздрагивает все", - отмечает женщина.

Ее стримы набирают тысячи просмотров. Воспитательницу с юмором, так называется ее ТикТок, смотрят украинцы по всему миру. И во время эфиров донатят на армию. За донаты недавно Елена купила военным машину.

В оккупации Елену называли голосом непокоренного Херсона. Сначала женщина снимала, что происходит в городе, ходила на все митинги, распространяла видео в сети. А когда это стало опасно эфирила со своего двора. Стримами собирала деньги на продукты и лекарства для нуждающихся. Из города из-за преследования выезжали активисты, журналисты, горожане закрыли свои страницы в соцсетях, а Елена продолжала говорить. Потому что очень хотела, чтобы о Херсоне не забывали.

Елена Наумова

"Я не верила, что оккупанты будут воевать с мирными жителями. Ну не верила до последнего", — говорит она.

Через пол года захватчики задержали блогера. Дальше было 11 дней плена, принудительное извинение на камеру, домашний арест и укрывательство. Она вышла на улицу только тогда, когда узнала, что в город вошли наши военные.

Россияне каждый день стряпают по городу. Елена уезжала, но потом вернулась. На улицах люди ее узнают и благодарят за моральную поддержку.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Поганяй в яму, моска*ку! Херсонская воспитательница-блогерка тролит россиян в стримах

Напомним, русская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне.

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