Жительница Николаева получила первое водительское удостоверение в 79 лет

Женщина сдала на права, чтобы ездить в аптеку и возить мужа в больницу.

Жительница Николаева Ольга Перепелица села за руль в 79 лет. Женщина успешно сдала экзамены и получила первое в своей жизни водительское удостоверение.

В сервисном центре МВД ей устроили приятный сюрприз, говорится 19 августа в сюжете ТСН 19:30.

Ольга никогда не думала, что сядет за руль. Водителем, признается, стала из-за необходимости. "Дедушка мой заболел, а без машины очень плохо, надо кому-то водить, вот я и пошла", — делится пенсионерка.

Муж Ольги Ивановны всю жизнь занимался машинами. На деньги от продажи последнего автомобиля супруги приобрели электромобиль, и женщина начала учиться управлять. Признается, ездила возле своего дома без прав, пока не остановили патрульные.

Но, как оказалось, таких, как Ольга, в автошколе не слишком ждут. Женщине отказали в двух заведениях, прежде чем она смогла начать обучение.

Также читайте Балет для взрослых: безопасно ли становиться на пуанты после 30 лет

В сервисном центре МВД говорят, что Ольга училась отлично и все экзамены сдала с первого раза. "В первом экзамене допускаются две ошибки, было осуществлено одну ошибку. Не все молодые так справляются", — отмечает руководитель центра Вадим Шмулько.

Сначала страшно было самостоятельно выезжать на дорогу, признается женщина, но водить ей по душе. Сожалеет, что не села за руль раньше.

Пока Ольга Ивановна ездит только в аптеки, в больницу и на базар, но уже собирается расширить свой маршрут и поехать к внукам в другой район города.

Новости Украины: 79-летняя женщина из Николаева получила первое в своей жизни водительское удостоверение

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку