Жительница Умани рассказала о пережитой атаке: "Очень страшно и знакомых, проживавших рядом, уже нет"

Женщина с мужем получили ранения и находятся в больнице. Их дети были в шоковом состоянии, однако сейчас они находятся в безопасности с бабушкой.

Жительница Умани Юлия, которая показала в Сети видео из квартиры в первые минуты после ракетного удара, рассказала о пережитом, ранении и состоянии детей.

Об этом Юлия сообщила в эфире "Завтрака с 1+1".

"Очень страшно было, потому что был очень большой, мощный удар и от взрыва у нас выбило все стекла и зеркала. Я очень испугалась за детей, потому что они спали в другой комнате. Сразу побежала к детям и в вот этом шоковом состоянии, в стеклах... Порезались очень сильно. Мужу осколок попал в голову. То есть мы сейчас с мужем в больнице. Дети, слава Богу, с меньшими повреждениями. Они у бабушки", — рассказала уманчанка.

Она добавила, что медики достали из головы мужа обломок стекла. Сама женщина получила ранение ног. Супругам наложили швы.

Дети Юлии в возрасте 9 и 10 лет были в шоковом состоянии. Сейчас они находятся в безопасном месте в деревне с бабушкой.

"Я знаю, что нам еще очень повезло. Потому что больший удар пришелся не на наш подъезд, а на соседний. Очень тяжело сейчас эту информацию воспринимать – что знакомых людей, проживавших рядом, уже нет", – делится женщина.

Она отметила, что получила предложения помощи от многих людей и очень ценит это.

"Моральное состояние очень тяжелое. Я никогда не думала, что нам придется через такое пройти", – добавила Юлия.

По словам женщины, они с детьми никуда не уезжали из Украины с начала полномасштабного вторжения и чувствовали себя более-менее в безопасности, однако сейчас этого ощущения уже нет.

"Возвращаться туда (в квартиру – ред.) пока смысла нет и я не знаю вообще, что мы будем делать дальше. Конечно, надо брать себя в руки, но очень тяжело", – сказала жительница Умани.

Она объяснила, что взялась записывать видео сразу после вражеской атаки, чтобы мир знал о страданиях украинцев и о том, что происходит настоящий геноцид.

Напомним, во время очередной массированной российской ракетной атаки по Украине в ночь на 28 апреля две ракеты попали в несколько многоэтажек Умани. Пока известно о 10 погибших и 17 пострадавших. В частности, спасатели достают тела жертв из-под завалов и продолжают поисковые работы.

Жительница Умани Юлия в первые минуты после атаки сняла на видео разрушенную квартиру и себя со следами крови на теле.

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