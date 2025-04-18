Жительница Кривого Рога шокировала пережитым во время атаки: "Это второй день рождения"

Жительница Кривого Рога Светлана, пережившая ракетную атаку / © Сніданок з 1+1

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Жительница Кривого Рога Светлана, пережившая ракетную атаку 4 апреля, поделилась событиями того дня. Женщина чудом спаслась буквально за день до своего дня рождения и встречи с мужем-военным, которого отпустили на день домой.

Об этом Светлана рассказала в спецефире «Сниданку з 1+1» из Кривого Рога.

Жительница Кривого Рога рассказала о дне российской атаки на город. Женщина как раз посещала бьюти-форуми.

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«Соответственно, это было такое мероприятие, на котором было более 60-ти девушек. Мы собрались для того, чтобы обменяться инсайтами, вдохновиться и, соответственно, получить, зарядиться. И когда закончилось мероприятие, все разъехались. А у меня 5 апреля дня рождения, и я случайно узнала, что мой муж-военнослужащий планирует приехать, его отпустили на один день, и это должен быть сюрприз», — рассказала Светлана.

Она села в авто и задержалась на месте, потому что позвонила мужу, чтобы спланировать их день вместе. Женщина признается, что очень волновалась, ведь не знала, как лучше провести единственный день с мужем, с которым они видятся очень редко — куда-то с ним поехать, или собрать родных у себя.

Во время разговора супругов произошел «прилет».

«И когда я говорила, я в этот момент, знаете, наклонила свою штанину от брюк. И в этот момент произошел сначала звук, и я начала кричать мужу, что «прилет». И в этот момент на меня полетело стекло, потому что я потом узнала, что это был кассетный боеприпас. И соответственно все эти звуки были не одномоментно, как от взрыва», — поделилась Светлана пережитым.

Она добавила, что сначала был взрыв, а потом резкие удары. Все произошло очень быстро. Женщина почувствовала, что на нее посыпалось разбитое стекло и начала течь кровь.

«Я почувствовала, что у меня начала бежать кровь, и я ему (мужу — ред.) начала кричать, у меня еще был наушник, и это тоже помогло. И мы начали кричать: «Живая, розмарин, „скорая“, кровь из головы, не знаю, что со мной», — рассказала Светлана.

Ее авто превратилось в решето и не подлежит восстановлению.

«И когда мой брат и муж поехали к машине забирать ее, они сказали: «Ты родилась в рубашке, это реально твой второй день рождения». Потому что полностью над водительским сиденьем пробиты в трех местах сквозные. И мы, когда два дня назад поехали к авто, нашли такие небольшие металлические предметы, которыми было сидение все в решето», — рассказала криворижанка.

Она добавила, что если бы в этот момент сидела ровно и не наклонилась, если бы не разговаривала с мужем, все могло быть гораздо хуже. Муж быстро начал звонить и вызывать «скорую».

«Я вышла. У моего авто, к сожалению, лежали люди. Бежали люди ранены. Была солнечная вообще погода, но стояла пыль, все кричали «повторные выходы», и мы начали убегать. Я наклонилась и начали бежать», — рассказала Светлана.

Напомним, 4 апреля российские войска атаковали Кривой Рог баллистикой и попали в жилой квартал, в том числе и по детской площадке. Погибли 20 человек, среди которых оказались и дети, еще десятки получили ранения.