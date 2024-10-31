Житомирский адвокат утверждает, что ему сломали кости из-за мобилизации: что известно

Военные не исключают, что прокомментируют этот случай и добавляют, что адвокат мог попасть на ВЛК с травмированной рукой.

На днях один из житомирских адвокатов, Сергей Касянчук, заявил публично в соцсети, что во время потасовки с работниками ТЦК в больнице, где проходят ВЛК, ему была сломана ключица. Юрист говорит, что уже обратился с соответствующим заявлением в полицию.

Свою версию событий в комментарии для ТСН.ua Касянчук рассказал так: "Меня задержали на улице сотрудники полиции в присутствии представителей ТЦК. Сообщили, что я нахожусь в розыске, я ответил, что такого не может быть и сформировал соответствующую выписку в "Дие". После этого меня доставили в областную Житомирскую больницу, где находится ВЛК.

И продолжает: "Сюда, в больницу, приехали мои родители — отец, работающий адвокатом и мать. Их начали выталкивать, началась потасовка, во время которой мне представителем ТЦК были нанесены телесные повреждения. Мотивом было то, что на меня хотели составить протокол за неявку по повестке, мой отец сказал, что будет как адвокат присутствовать при составлении этих материалов. Моих родителей начали выталкивать из помещения, а меня заталкивать. Меня прижали ключицей, потом оказалось, что у меня перелом со смещением. Эти документы прикреплены к материалам уголовного производства".

По словам Касянчука, в действиях задерживавших его он видит признаки препятствования адвокатской деятельности и незаконного ограничения свободы.

"Сотрудники ТЦК меня держали более 5 часов", — говорит Касянчук и уточняет, что через суд пытается обязать полицию открыть уголовные производства по этим статьям.

В Житомирском областном ТЦК о ситуации в комментарии для ТСН.ua высказались кратко: "Не исключено, что все это будет прокомментировано в ближайшее время".

Кроме того, добавили, что у них пока есть неподтвержденная информация о том, что якобы определенная проблема с рукой у адвоката была еще до общения с работниками ТЦК, поэтому утверждение адвоката ставят под сомнение.

В свою очередь, спикер полиции Житомирской области Иванна Силецкая подтвердила нам наличие уголовного производства.

"В полицию с сообщением о травмировании обратился местный житель . Обращение было принято и зарегистрировано. Полицейскими было открыто уголовное производство по части первой статьи 122 ("Умышленное средней тяжести телесное повреждение"). Сейчас все обстоятельства устанавливаются, идет досудебное расследование, устанавливается то, кто именно нанес ему травмы", — сообщила нам Иванна Силецкая.

В трех областях «накрыли» 19 человек, которые работали на срыв мобилизации

Ранее сообщалось о том, как ТЦК будет искать уклонистов на улицах и трассах.

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