Жив или мертв: все, что известно о судьбе командующего Черноморским флотом РФ после обстрела

Утрата настолько велика для россиян, что всю неделю вражеская пропаганда, взахлеб, доказывала: Соколов жив. Так ли это действительно, говорится в ТСН.

Одна из самых интересных интриг недели фронтовой – судьба командующего Черноморским флотом России после точного попадания украинской ракеты в штаб российского флота в оккупированном Севастополе? Тогда, по данным наших Сил спецопераций, погибли 33 российских офицера. В их числе и действующий командующий ЧФ Виктор Соколов.

Жив ли, мертв ли командующий Черноморским флотом РФ, говорится в ТСН.Тиждень.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жив или мертв? Судьба командующего Черноморским флотом РФ Соколова после обстрела Севастополя

Удар по военной верхушке врага – лишь вершина большого количества многоуровневых невидимых операций, которые провели наши Силы обороны, чтобы добиться такого результата!

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Ракета попадает в здание штаба Черноморского флота России в Севастополе – это операция Сил обороны Украины "Крабовая ловушка", которая обеспечила серьезный отлов.

В пункт принятия решений на совещание 22 сентября съехались офицеры вражеского флота – эта срочная информация прилетела от украинской разведки. И наши были готовы ею воспользоваться.

"Беспрецендентный случай. Здесь низкий поклон украинским спецслужбам. Удар был нанесен по центру принятия решений. Это в первую очередь политическое и информационное поражение российской стороны", – говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Здание штаба разбито. Фото и видео доказательства находятся в местных пабликах. Но стены снаружи не передают произошедшее внутри здания.

Местные оккупационные чиновники сначала сообщили, что все пять ракет сбили. Потом, что попадание есть. Заявили об одном погибшем. Потом опровергли. Мол военный не погиб, а пропал без вести.

Глава ГУР Кирилл Буданов украинской службе "Голоса Америки" на следующий день сообщил:

"Что касается погибших. Нам достоверно известно, что погибли 9 человек, еще 16 раненых".

Среди тяжело раненых – командующий группировкой вражеской армии на Запорожском направлении, генерал-полковник Александр Романчук. Без сознания – начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков.

Загадочные "появления" Соколова

Но главная интрига: жив ли сам командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов? Буданов не подтвердил смерть Соколова. А вот Силы спецопераций в понедельник отчитались:

"После поражения штаба ЧФ РФ погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению".

Рупор Кремля Песков отмахнулся: мол "Кремлю не докладывали о ликвидации Соколова". А Минобороны страны-оккупантки впоследствии выложило видео совещания, на котором "засветился" Соколов. Правда, вице-адмирал вышел на связь дистанционно. И показали его только на секунду совершенно неподвижным.

"Если бы он на этом совещании сказал: "все басни украинцев — это глупость". Мы бы тогда сели такие, все утерлись. Ну, проморгали! Здесь этого нет. И для меня здесь два варианта — или он в тяжелом состоянии в больнице и ждут пока поправится, или его просто нет и тянут время", – говорит военный эксперт Иван Ступак.

Но Соколов "засветился" во второй раз. На видео, где он награждает футбольную команду "Черноморец". Но внимательные пользователи заметили, что фото с церемонии награждения появилось в Сети еще за несколько дней до атаки на штаб. На них тот же зал, и те же медали. Правда, Соколов на видео заговорил. Об успехах и достижениях флота, а вот об атаке на штаб – ни слова. Вспомнил о 810-й бригаде морской пехоты, которую Путин наградил орденом Ушакова еще месяц назад.

После появления видео с Соколовым ССО сообщили, что информацию уточняют. Многих не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел. Было ли сообщение о гибели ошибкой?

"Никакой ошибки не было – это была оперативная игра Сил спецопераций. Информация вбрасывалась с целью проверки оперинформации относительно характера нанесения ударов и главное – персонажей, присутствовавших во время нанесения ударов. И то, что российская сторона приняла правила игры укрразведсообщества — свидетельствует об успешности мер", – считает эксперт Снегирев.

Роль партизанского движения "Атеш"

О времени и месте сбора российских офицеров украинской разведке сообщили партизаны по движению "Атеш". Те признались: российские офицеры из флота как раз "сливали" данные о местонахождении и деятельности своих командиров за деньги. О какой сумме идет речь, не сообщили.

О партизанском движении "Атеш" в оккупированном Крыму заговорили прошлым летом. В переводе с тюркских языков "Атеш" означает "огонь". И партизаны обещают и дальше методично выжигать окупантов из украинского полуострова.

К слову, это не первая атака на штаб в Севастополе. В июле во двор штаба уже прилетал украинский беспилотник.

Последствия удара по Черноморскому флоту РФ

Оккупационный "совет министров" полуострова перешел на дистанционную работу. Оккупационные чиновники вывозят семьи из Крыма. ФСБ приступила к серии арестов и проверок.

Оккупанты забрали корабли с 13-го судоремонтного завода в Севастополе. Впервые перебазировали военные суда в Феодосийский порт. По суше в Севастополь перебрасывают ракетные катера типа "Раптор".

А еще партизанское движение "Атеш" зафиксировало, что россияне после атаки на штаб начали усиливать ПВО Симферополя устаревшими ЗРК "Оса" 1970-х годов. Распиаренные и невероятно дорогие С-400 "Триумф" не способны защитить даже себя. ВСУ отминусировали уже две.

За два дня до атаки штаб-квартиры Черноморского флота ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового под Севастополем. Там размещался 744-й Центр связи Командования Черноморского флота России. Со спутниковых снимков видно – уничтожена часть минимум одного здания. И, возможно, именно это заставило сконцентрировать командный состав в тот день в Севастополе.

Яркое уничтожение нервных узлов российской армии – только вершина гигантской неочевидной битвы. Элементами которой является целый набор меньших спецопераций: от подавления российской ПВО на оккупированном полуострове до агентурной сети, проникшей прямо в штаб Черноморского флота России.

Поэтому даже если количество ликвидированных офицеров не подтвердится, а командующий Соколов жив – психологические и репутационные последствия этой атаки для России колоссальные.