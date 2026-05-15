Живая "Википедия": 8-летний Богдан из Винницы попал в Книгу рекордов Украины

Богдан Малярский / © ТСН

Реклама

Богдан Малярский из Винницы попал в Книгу рекордов Украины, когда за полчаса назвал более двухсот фактов о самом масштабном в мире Евровидении.

О талантливом лицеисте - репортаж корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Эксклюзивные подарки для рекордсмена

Восьмилетний Богдан встречает журналистов в футболке "Евровидение-2026 в Вене". Для полноты образа парень сразу получает подарки из личных коллекций корреспондентов ТСН: раритетную бейсболку с киевского конкурса 2005 года и фирменную сумку из Лиссабона-2018.

Реклама

Второклассник мгновенно подтверждает свой статус знатока. На вопрос, кто победил в Лиссабоне, Богдан не задумываясь отвечает: "Израиль".

То, что для обычного зрителя - сухие цифры, для Богдана - увлекательная история. Он собственноручно ведет "досье", записывая результаты стран с первого по седьмое место за разные годы.

Богдан Малярский: "Украина победила в 2004 году, а страны, которые имеют больше всего побед - Ирландия и Швеция".

Для рекорда мальчик изучил более полутора сотен вопросов о закулисье конкурса. Он знает, что в 2024 году сцена имела форму креста, Азербайджан провел самое дорогое шоу в истории, а Словакия не участвует, потому что "не хватает денег". Результат впечатляет: 232 факта за 30 минут.

Реклама

Богдан Малярский / © ТСН

От "Калуша" до геополитики

Мать школьника Ирина вспоминает, что сын заинтересовался конкурсом в мае 2022-го, когда Kalush Orchestra привезли Украине победу.

Ирина Малярская: "Богданчик не спал с нами где-то до двух ночи, когда уже объявляют результаты, и очень радовались".

С тех пор музыкальное шоу стало для ребенка окном в мир истории и географии. Вместе с мамой Богдан разбирал распад Югославии и причины возникновения конкурса - примирение стран после Второй мировой войны.

Однако современную историю парень воспринимает по-своему. Перечисляя победителей, он внезапно замолкает на 2008 году.

Реклама

Богдан: "Россия или что?"

Корреспондент: "Ну, да".

Мама: "Он мог бы сказать, как он ее называет, не знаю на камеру ли можно".

Кроме интеллектуальных развлечений, Богдан занимается тхэквондо, куда его привела старшая сестра Марианна. Но разговоры все равно возвращаются к главному увлечению.

Реклама

В эту субботу семья будет болеть за представительницу Украины - певицу Лелеку. Прогноз юного эксперта сдержанный, но положительный: "Пятое или четвертое место".

Богдан уже знает, как увековечить успехи нашей страны на конкурсе. Его мечта - создать в Киеве музей побед Украины на Евровидении. Кстати, после выхода Лелеки в финал Украина остается единственной страной, которая не пропустила ни одного финала в истории конкурса.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБМЕН СЕГОДНЯ! Стрельба по ПОЛИЦИИ! Киев в ЖАЛОБЕ | ТСН 18:00 15 МАЯ

Новости партнеров