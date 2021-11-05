Живёт с новым сердцем 44 дня: как чувствует себя 13-летний Максим после трансплантации органа

Живёт с новым сердцем 44 дня: как чувствует себя 13-летний Максим после трансплантации органа

Донором для Максима стал 54-летний мужчина, умерший от инсульта.

13-летний Максим из Волыни стал первым ребенком, которому в Украине пересадили сердце. Сейчас он пришел после операции по плановому осмотру. С новым органом молодой человек живет уже 44 дня.

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Раньше сердце Максима билось чуть слышно. Сейчас донорский орган работает как швейцарские часы. "Супер. Параметры хорошие. Слава богу, все по плану", — говорит руководитель кардиохирургии и трансплантации сердца Больницы скорой помощи Роман Домашин.

С новым сердцем Максим Давидюк жив уже 44 дня. Парень чувствует себя хорошо и мечтает о первой пробежке. "Ощущение супер. Гораздо лучше как было раньше. Я гуляю, у меня есть велотренажер, гантельки. Лестницей мне легко идти", — говорит он.

Донором для Максима стал 54-летний мужчина, умерший от инсульта. Сердце Максима тоже пострадало от этого недуга. Несколько недель реанимации детское сердце не выдержало, отсчет шел на дне. "Ребенок достаточно рос. Сердце взрослого донора очень хорошо. Мы адаптировали к его сосудам. Все легло очень геометрически, хорошо", — говорит украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.

Новости Украины: 13-летний Максим из Волыни уже 44 дня живет с новым сердцем

От такой новости отцы Максима со слезами радости на глазах. Семью донора спасибо буквально на коленях. К слову, в ту ночь один донор спас пять жизней, ведь пересадили сердце, легкие, две почки и печень.

Максим из Волыни через месяц снова должен прийти на плановый осмотр. Парень уверен: на седьмой этаж центра трансплантологии насыпной раз он выбежит в считанные секунды.

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