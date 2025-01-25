Живёт в кабинете, а ковер из денег – не его!: главные заявления психиатра-миллионера из ВСУ и где он сейчас

На этой неделе разразился новый скандал: задержали главного психиатра ВСУ из-за незаконного обогащения и ложных данных в декларации. Следствие обвиняет врача, что за время полномасштабного вторжения он купил активов на миллион долларов.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Подробности этого дела – от корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Меру пресечения Олегу Друзю избирал Шевченковский суд. Адвокаты подозреваемого сразу заявили, врач в критическом состоянии.



“Состояние здоровья очень критическое, очень плохое. Во время обыска произошел инсульт, он был госпитализирован в реанимацию”, – заявил адвокат Владимир Клочко.

Адвокат Олега Друзя/Скриншот по видео ТСН

Деньги нашли во время обысков/Скриншот по видео ТСН

Под судом скорая, что привезла главного психиатра ВСУ. Инсульт очень серьезный диагноз, но все становятся свидетелями как на заседание заходит внешне крепкий человек, готовый активно себя защищать.Так мне стало плохо, думают, что я симулирую. Я скажу – нет”, – говорит Олег Друзь.Главный психиатр ВСУ, также занимающий должность заместителя председателя Центральной ВЛК, обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По утверждению прокуратуры, за время полномасштабного вторжения он стал долларовым миллионером."Друзь и члены его семьи не обоснованно приобрели активы на сумму 49 млн, которые семья Друзя приобрела в период пребывания в должности главы клиники", — говорит прокурор Офиса генпрокурора Лидия Боровкова.Частный дом и две земельные в Обуховском районе Киевской области. Две квартиры в Киеве и квартира в Одессе. А еще автопарк из четырех BMW, которые военный медик покупал ежегодно с начала полномасштабного вторжения в 22, 23 и 24 годах. По данным следствия, все движимое и недвижимое имущество оформлено на родственников.

Защита в свою очередь настаивает – состояние членов семьи нельзя приписывать врачу.



Сам Олег Друзь говорит его падчерица – Стефания – дочь второй жены, успешная предпринимательница – сама заработала на дом, а пасынок – Георгий годами грезил о БМВ.



А сам психиатр, по его словам, думает только о работе, и даже живет в клинике возглавляемой психиатрии – несмотря на количество недвижимости, которая есть у семьи.



“Я проживаю в кабинете у себя на работе с момента полномасштабной войны. Я приглашу вас к себе в гости в кабинет, чтобы вы убедились, я готов хоть сегодня”, – говорит Олег Друзь.



К сожалению, приглашение для ТСН сразу было отменено. Но в рабочем кабинете в начале этой недели уже находились гости – следователи СБУ. Там Олега Друзя и задержали.

Олег Друзь на суде/Скриншот по видео ТСН

"В кабинете у меня ничего не нашли", — утверждает Олег Друзь.Господин главный психиатр говорит, жил только на официальную зарплатуА вот поразительный ковер из денег, распространившийся на фото Служба безопасности Украины нашли не у него, а в доме родственников, подчеркивает защиту. Правоохранители застелили пол и диван банкнотами на сумму в 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро, которые нашли при обыске."Эти средства изымались по месту жительства у родственников, я проживаю в кабинете", — утверждает Олег Друзь.Падчерица Олега Друзя имеет дом неподалеку от Безрадичей – это элитный пригород столицы, которые любят украинские политики и бизнесмены, где, скорее всего, и проходил обыск. Въезд туда охраняется.В публичном пространстве декларации Олега Друзя нет. Он военный высокопоставленный чиновник, следовательно, она скрыта из соображений безопасности. Но не от правоохранителейЭто не первое дело Олега Друзя. Весной 2017 года его обвиняли в том, что он получил взятку в 52 тысячи грн за признание военнослужащего непригодным. Тогда Броварской суд его оправдал. Однако это дело продолжается уже восемь лет в апелляционных инстанциях, в частности, следующее заседание назначено на апрель 2025 года.

Уголовное дело не повлияло на карьеру Олега Друзя – с 2017 года он даже не сменил кабинет – и все это время возглавлял клинику психиатрии при центральном военном госпитале. Кроме того, он заместитель председателя центральной ВЛК, который принимает решение о пригодности военным и главным психиатром Вооруженных Сил Украины.



Командование медицинских сил ограничилось сообщением в соцсети о нетерпимости к коррупции, однако на запрос ТСН о комментарии не ответило.



Военная медицина остается одной из наиболее закрытых сфер. Особенно, когда речь идет о прохождении военно-врачебных комиссий. Бессчетные скандалы связаны с оценкой состояния здоровья и военных и гражданских привели к цифровизации ВЛК и исчезновению системы МСЭКов.

Повлияет ли этот громкий случай на прохождение ВЛК в системе министерства обороны – этот вопрос был среди тех, что мы адресовали командованию медицинских сил и продолжаем ждать их ответа. Олег Друзь до 20 марта будет находиться под стражей, если не будет внесен залог – 49 млн 377 тысяч грн.



Главного психиатра ВСУ из зала суда забрали не в СИЗО, а в больницу. Следующее судебное заседание он будет ждать в палате с охраной.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ВСПЛЫЛИ НЕПРИЯТНЫЕ ДЕТАЛИ! Что нашли в ИМЕНИИ ГЛАВНОГО ПСИХИАТРА ВСУ?

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