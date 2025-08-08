Состоятельный пенсионер: как горилла Тони в Киеве живет в вольере с телевизором и теплым полом

Горилла Тони

Горилла Тони из Киевского зоопарка сегодня отмечает 51 год. Он — единственная в Украине горилла и одна из самых старых в Европе.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Алины Лесной.

В Киевском зоопарке среди зеленой фазенды, где живет и отдыхает Тони летом, устраивают особый именной пикник.

«Это не праздничный стол, это у него такой рацион — сезонные овощи и фрукты, бывает, может, винограда пока нет, но так как у него день рождения, то ему привезли», — говорит заведующая отделом приматов Киевского зоопарка Валентина Дикарева.

Виновник праздника неспешными шагами выходит из своего зимнего укрытия, оглядывается вокруг и из-за разнообразия пищи выбирает то, что любит больше всего.

«В первую очередь он взял яйца вареные, это его любимая еда», — говорит Валентина Дикарева.

По человеческим меркам Тони уже больше 90 лет, говорят специалисты. Здесь в зоопарке этого почтенного жителя ласково называют пенсионером.

«Это такой мощный дедушка, он за последние годы похудел. Это хорошо, мы поддерживаем его в должном состоянии. Нам нужно, чтобы он двигался, то есть мы раскладываем еду по разным углам вольера, у него в зимнем помещении есть телевизор, теплый пол, то есть он чувствует себя как очень богатый пенсионер», — говорит генеральный директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Тони - 51! Самая старая горилла Украины празднует день рождения

В киевский зоопарк Тони переехал 26 лет назад. До этого он жил в Германии, где и родился. И оттуда внимательно следят за его жизнью на новом месте. Именно немецкие специалисты прилагали немало усилий, чтобы социализировать Тони, ведь говорят, что он с рождения отличался своенравием и необщительным характером.

Сейчас к посетителям Тони тоже относится немного свысока, безразлично, иногда даже пугает — ТСН может это утверждать, ведь навещает его на протяжении многих лет.

Примерно 5 лет назад за Тони волновалась вся столица, ведь тогда единственная горилла в Украине практически не ела, не играла и едва ходила. Тогда ему совершили небольшую операцию.

Раньше Тони любил мясо, но после этого случая стал стопроцентным вегетарианцем. За последние годы диеты он заметно похудел, впрочем, в зверинце убеждают — это пошло только на пользу. В 51-й день рождения работники зоопарка довольны состоянием гориллы, желают ему здоровья и долголетия. И добавляют, почтенный возраст Тони выдает только одно — у него почти нет зубов.

