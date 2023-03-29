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"Живите, как хотите, на 860 гривен в месяц": семьи погибших бойцов иногда оказываются наедине с бедой

Автор
Инна ЛебеденкоИнна Лебеденко
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"Живите, как хотите, на 860 гривен в месяц": семьи погибших бойцов иногда оказываются наедине с бедой

Фото: Associated Press

Детей, потерявших родителей во время войны, часто под опеку берут благотворительные организации.

Количество детей, чьих родителей убили российские оккупанты, подсчитать пока невозможно. Поддержку таких детей взяли благотворительные фонды. Один из них — "Дети Героев" - взял под свою опеку уже более трех с половиной тысяч детей, говорится в ТСН.

Папа 10-месячного Илья о его рождении так и не успел узнать. Алексей погиб от пули снайпера за три недели до этого в Мариуполе. “Как объяснили ребята, скорее всего, это был с близкого расстояния большой калибр. Это была смерть на месте. Я два дня ходила как причудливая, я не понимала, что происходит, что делать дальше. Просто на автомате звонила выезжающим и просила взять нас с собой”, — рассказывает жена бойца.

Перед родами это была не единственная утрата родного человека. Через две недели после этого Татьяна узнала о гибели ее мамы — военного психолога. Она, как и Алексей, была на "Азовстале". “Я увидела в одном из пабликов фотографию тела мамы. Они прикрыли тряпочкой лицо, но она была в свитере, который я ей подарила, и в брюках”, — отмечает женщина.

Так беременная Татьяна с двумя детьми сама была вынуждена искать как уехать из временно оккупированной Ялты, в Донецкой области, где они жили. С собой вывозили еще двух кошек и то, что удалось проскочить через российские блокпосты, Татьяна называет не иначе, как чудо. Ей до сих пор сложно смириться с потерями. Говорит, держится ради детей и благодаря детям.

Илья родился уже в Запорожье. Впоследствии они переехали в Червоноград, откуда родом Татьяна. Она пытается обустроить жизнь на новом месте и всю себя посвятила детям. Признается, что без поддержки благотворителей самостоятельно было бы без преувеличения сложно. “Мы переехали, у нас здесь местная прописка. Я даже и на ВПЛ не имела права, ни дети на ВПЛ не имели права. Вы переселенцы, мы вам верим, мы вас знаем, но до свидания и живите, как хотите, на 860 гривен в месяц”, — рассказывает Татьяна.

Эта семья — одна из тех, кем занимается благотворительный фонд "Дети Героев". Они стараются помогать и финансово, и юридически, и психологически. Эвакуируют, лечат и учат. Всего на их попечении уже более 3 700 детей.

Дети героев: 3500 детей на попечении благотворителей переживают горе потери

Дети героев: 3500 детей на попечении благотворителей переживают горе потери

Они вместе с партнерами организуют лагеря в Украине и за рубежом, чтобы дети могли развиваться и немного отвлекаться. Недавно устроили для них экскурсию в экопарк на Черниговщине, где их подопечные смогли познакомиться с редкими животными.

Саша приехала туда вместе с мамой, они из Чернигова. Ее папа погиб в первые дни полномасштабного наступления, защищая родной город и своих близких. “Только что объявили набор – сразу же он ушел. "Не могу сидеть дома, не буду сидеть в подвале, я должен защищать город". Он сразу ушел”, — вспоминает супруга Светлана.

Среди подопечных фонда 80% – это дети погибших военных, еще 20 – гражданских.

Татьяна с мужем Андреем и сыном Миши жили в Харькове. Когда начались обстрелы, женщина с ребенком поехали в Польшу, а муж остался. Работал в Харьковском авиационном институте и именно там в конце апреля попал под обстрел. “В тот момент, когда все это произошло, я с ним разговаривала по телефону. Я услышала этот обстрел и я услышала тишину, он не отвечал. Уже ребята потом нашли телефон, сказали сразу, что это были несовместимые с жизнью травмы", – вспоминает женщина.

Миша закрылся в себе, не хотел есть, разговаривать и играть. Мальчик перестал произносить некоторые звуки. Из такого состояния его удалось вытащить, только когда они вернулись в Украину. “Его как переключило. Он начал с детьми общаться, у него много друзей появилось”, – говорит Татьяна.

Ей еще трудно сдерживать слезы, когда вспоминает все, что пришлось пережить, но Миша знает, как сделать так, чтобы мама улыбнулась.

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