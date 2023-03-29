"Живите, как хотите, на 860 гривен в месяц": семьи погибших бойцов иногда оказываются наедине с бедой

Количество детей, чьих родителей убили российские оккупанты, подсчитать пока невозможно. Поддержку таких детей взяли благотворительные фонды. Один из них — "Дети Героев" - взял под свою опеку уже более трех с половиной тысяч детей, говорится в ТСН.

Папа 10-месячного Илья о его рождении так и не успел узнать. Алексей погиб от пули снайпера за три недели до этого в Мариуполе. “Как объяснили ребята, скорее всего, это был с близкого расстояния большой калибр. Это была смерть на месте. Я два дня ходила как причудливая, я не понимала, что происходит, что делать дальше. Просто на автомате звонила выезжающим и просила взять нас с собой”, — рассказывает жена бойца.

Перед родами это была не единственная утрата родного человека. Через две недели после этого Татьяна узнала о гибели ее мамы — военного психолога. Она, как и Алексей, была на "Азовстале". “Я увидела в одном из пабликов фотографию тела мамы. Они прикрыли тряпочкой лицо, но она была в свитере, который я ей подарила, и в брюках”, — отмечает женщина.

Также читайте Украинские волонтеры заботятся о земляках и за границей: в Нидерланды отправили тамошний дефицит

Так беременная Татьяна с двумя детьми сама была вынуждена искать как уехать из временно оккупированной Ялты, в Донецкой области, где они жили. С собой вывозили еще двух кошек и то, что удалось проскочить через российские блокпосты, Татьяна называет не иначе, как чудо. Ей до сих пор сложно смириться с потерями. Говорит, держится ради детей и благодаря детям.

Илья родился уже в Запорожье. Впоследствии они переехали в Червоноград, откуда родом Татьяна. Она пытается обустроить жизнь на новом месте и всю себя посвятила детям. Признается, что без поддержки благотворителей самостоятельно было бы без преувеличения сложно. “Мы переехали, у нас здесь местная прописка. Я даже и на ВПЛ не имела права, ни дети на ВПЛ не имели права. Вы переселенцы, мы вам верим, мы вас знаем, но до свидания и живите, как хотите, на 860 гривен в месяц”, — рассказывает Татьяна.

Эта семья — одна из тех, кем занимается благотворительный фонд "Дети Героев". Они стараются помогать и финансово, и юридически, и психологически. Эвакуируют, лечат и учат. Всего на их попечении уже более 3 700 детей.

Дети героев: 3500 детей на попечении благотворителей переживают горе потери

Они вместе с партнерами организуют лагеря в Украине и за рубежом, чтобы дети могли развиваться и немного отвлекаться. Недавно устроили для них экскурсию в экопарк на Черниговщине, где их подопечные смогли познакомиться с редкими животными.

Также читайте Литва принимает законы, которые очень урежут возможности россиян и белорусов

Саша приехала туда вместе с мамой, они из Чернигова. Ее папа погиб в первые дни полномасштабного наступления, защищая родной город и своих близких. “Только что объявили набор – сразу же он ушел. "Не могу сидеть дома, не буду сидеть в подвале, я должен защищать город". Он сразу ушел”, — вспоминает супруга Светлана.

Среди подопечных фонда 80% – это дети погибших военных, еще 20 – гражданских.

Татьяна с мужем Андреем и сыном Миши жили в Харькове. Когда начались обстрелы, женщина с ребенком поехали в Польшу, а муж остался. Работал в Харьковском авиационном институте и именно там в конце апреля попал под обстрел. “В тот момент, когда все это произошло, я с ним разговаривала по телефону. Я услышала этот обстрел и я услышала тишину, он не отвечал. Уже ребята потом нашли телефон, сказали сразу, что это были несовместимые с жизнью травмы", – вспоминает женщина.

Миша закрылся в себе, не хотел есть, разговаривать и играть. Мальчик перестал произносить некоторые звуки. Из такого состояния его удалось вытащить, только когда они вернулись в Украину. “Его как переключило. Он начал с детьми общаться, у него много друзей появилось”, – говорит Татьяна.

Ей еще трудно сдерживать слезы, когда вспоминает все, что пришлось пережить, но Миша знает, как сделать так, чтобы мама улыбнулась.

Читайте также:

На Херсонщине чуть ли не у каждого жителя прифронтовой деревни есть своя невероятная история спасения от прилета

"Худших подлец нет": жители прифронтовых сел рассказывают о сотнях прилетов от россиян всего за несколько часов

Чтобы не по посаженному: в Гуляйполе люди засевают огород и боятся, что туда не было прилетов