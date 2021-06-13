Животное-путешественник: собака из Киева объездила 30 стран и 116 городов

В ближайших планах — посетить Марокко.

30 стран, 116 городов, 16 видами транспорта объездила столичная собака Чапати. И из-за этого собаку-путешественницу внесли в Национальный реестр рекордов. Диплом вручали торжественно под аплодисменты зрителей и гавканье других щенков, которые дальше Украины нигде не бывали. Какие же страны посетила Чапати, куда отправится еще и почему собаку из Киева рекордсменкой признала еще и Индия — смотрите далее, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30.

Ее хозяева увидели еще щенком на дорогах индийского городка: в многочисленных лишаях и бесчисленных блох. Выходили, вылечили и прикипели душой. Назвали в честь индийского хлеба и стали путешествовали вместе. Чапати преодолела 55 тысяч километров, 14 островов и 11 морей.

Чтобы везде побывать, в Чапати целая коробка с документами. В четырехлапой есть паспорт, прививки, а еще чип вживили под кожу. О своих приключениях рассказывает в соцсети, где в Чапати персональная страница.

Чтобы это популяризировать, Кристина и Женя решили их путешественницы сделать еще и рекордсменку. Пошли на рекорд — в Украине и Индии. Индусы сначала взяли ДНК-анализы, признали, что собака таки с их краев и передали медаль

Украинские специалисты проверили столько ли Чапати объездила и вручили диплом.

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Награждают Чапати под аплодисменты людей и лай их питомцев. Ни один находится пес за пределами страны еще не был. Чапати же планирует путешествовать и дальше. В ближайших планах посетить Марокко.

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Новости Украины: собака-путешественница из Киева побывала в 30 странах и установила Национальный рекорд

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