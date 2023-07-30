Живой товар для кадыровцев: невероятная история освобождения с рынка невольников двух украинских бойцов

История о поразительной дружбе, которая зародилась в чеченском плену и стала спасением для обоих наших пленных.

История о двух украинских бойцах, попавших в российский плен, переворачивает душу. И не просто попали, а стали живым товаром, которым промышляют "кадыровцы".

Об освобождении от рынка невольников говорится в сюжете ТСН.

Спасенный из плена Вячеслав Левицкий был пленником "кадыровцев". 11 июня его удалось поменять. Он был "самым тяжелым" среди освобожденных в тот день украинских героев. Но дух был самый крепкий. Его устойчивость и оптимизм поражали "кадыровцев", помогли выбраться из ада и держат сейчас.

"Когда этот мешок с головы сняли, я полной грудью вдыхал украинский воздух. Почувствовал, что украинский, а не чужой", — вспоминает боец.

Первой Славик набрал маму.

"У меня нет ни рук, ни ног. Это было страшно. Но жив! Главное, жив!", – отмечает освобожденный из плена защитник.

Спасенный из плена Вячеслав Левицкий

Но эта история не о сострадании. Эта история о поразительной дружбе, которая зародилась в чеченском плену и стала спасением для обоих наших пленников. Другой боец, Сергей, во вражеском плену помогал Славику.

"Сергей от 17 марта за меня ухаживал. Кормил, одевал, умывал", – рассказывает Славик.

Журналисты поехали в Винницкую область, в Плебановку под Шаргородом, в гости к Сергею Потремаю.

Он долго расспрашивает о своем Славике и показывает свое хозяйство. Оно помогает забыть темные подвалы Донецка и Грозного.

Освобожденный из плена Сергей Потремай / Фото: скриншот с видео

Он стрелок-пехотинец. Воевал с 2015-го. Ушел защищать Николаев с первых дней полномасштабного вторжения. Потом воевал на Донбассе. Там его и захватили в плен.

"Дрон в блиндаж сбросил гранату и все 4 парня были ранены. Мы пошли забрать раненых. А один был очень тяжелый. Мне пришлось остаться с ним на ночь. В тот момент их ДРГ начинают в посадку заезжать. Я понял, что начинается зачистка и пришлось. отступать к Первомаевке. А Первомаевка была их", – описывает он историю попадания в плен.

Сначала полтора месяца мужчина был в застенках "днровцев".

"Меня 5 раз выводили расстреливать. Электрошок, дубинка. Я был прикован там к батарее просто и все. Какое-то одежду бросили. Есть там – раз в сутки. Каша, могли хлеба бросить и все", – рассказывает освобожденный из плена защитник.

Но потом приехали "кадыровцы". Они купили украинских пленников у россиян, чтобы потом обменять на своих. "Кадыровцы" за деньги формируют свой обменный фонд.

"Им нужно было 60 человек на обмен. А потом привезли Славика тяжело раненого. Мы если честно думали он вообще не выживет. Горячую воду принесли и помыли его", – отмечает Сергей Потремай.

За 10 дней до этой встречи, вспоминает Славик, он заступил на дежурство. Мужчина уже год воевал. Ушел добровольцем в марте 2022-го. Служил на юге, затем на востоке. Там его и прошило обломками.

"По нас били танками, минометами — всем, что у них было. Мне эту мышцу прострелили, потом по ноге, и прострелили брюхо. Навылет простреленная печень. Я потерял сознание. Потом у себя пришел и понемногу пополз к тому месту где БК было. На четвереньках полз. Кровь терялась и очень хотелось пить. И там была бутылированная вода. Полузамершая. Руки опухли, я не мог даже открутить. Я зубами откручивал пробки пил воду. Обмерзли руки у меня, мороз до минус 10.

Там два дня побыл. Потом переполз в то место где нас меняли, может, подъедет машина и нас заберут. Но "днровец" увидел меня первый. Так попал в плен. А потом в яму.

Допрашивали там, пытали меня. После их допросов и синяки, и нос разбитый, и саперной лопаткой по голове били, и прутьем, били, били, а в конце сбросили меня в погреб и я там два или 3 дня в погребе пробыл. Потом вытащили меня из погреба и повезли в город какой-то. Там передали чеченцам меня. Первый командир, который меня увидел, говорит: "эти с*ки тебя еще били. Какие они под*асы", — рассказывает Вячеслав Левицкий.

Из Донецка наших пленников "кадыровцы" перевезли в Грозный. Затем Славика забрали в госпиталь МВД Чечни.

Пленного Сергея приставили ухаживать за побратимом. И он стал его ногами и руками сначала в госпитале, потом в подвале.

Обмены все время срывались. 10 июня зачитала список из 39 пленных в подвале Грозного в нем были фамилии только 9-х. Среди них – Славика и Сергея.

"Так я за Славиком ухаживал, они решили, что я должен был его сопровождать. Так я и уехал. Славик помог из плена выйти. Взаимовыручка", — говорит Сергей.

Когда будут протезы, Славик будет не только сам пить и есть, но снова, как и до войны, ремонтировать автомобили и мотоциклы. Дома, в маленьком городке в Одесской области, о таких как он говорят "мастер золотые руки". Поэтому он с нетерпением ждет своих новых рук.

А его побратим Сергей ждет друга в гости. На его новых ногах.