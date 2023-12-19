Живут на руинах: как на Херсонщине люди восстанавливают дома после нашествия захватчиков из России

Село Нововоскресенское в Херсонской области восемь месяцев было в оккупации. Большинство изуродованных построек до сих пор стоят руинами. Но жители радуются и тому, что сейчас имеют свет и воду, потому что без них было более полугода.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Местные жители Валентина и Сергей после оккупации Нововоскресенского выехали из села. После освобождения вернулись домой и ужаснулись. Жилье, которое строили 35 лет - уничтожено. Комиссия признала дом непригодным для восстановления. Однако бросать дом супруги не хотели. Чтобы возвести новые стены - занимали деньги.

Жительница Нововоскресенского

"Ни в одну категорию мы не попали. Мы не инвалиды. Мы не многодетные. Так как мы начали восстанавливать сами дом, сказали ждите вам будет компенсация, еще ничего не получали", - говорит Валентина Кизян.

Они до сих пор не верят, что зимуют в родных стенах. И осторожно планируют жизнь дальше, больше чем на день не загадывают. И рады бы забыть ужасы оккупации, но не получается.

Нововоскресенское

Дорога в сельсовет, где работает Лариса Труш, ведет мимо разрушенного дома культуры. Восемь месяцев село было в оккупации. Женщину, как представителя власти, оккупанты несколько раз допрашивали и обыскивали дом.

После освобождения села люди здесь взялись за восстановление.

"К нам зашли бур, это молодые волонтеры, которые помогают восстановить сельский совет, чтобы нам было где работать с людьми, работает "пункт несокрушимости". 7 месяцев мы жили без света. На сегодняшний день свет у нас есть, водичка у нас бежит", - говорит специалистка Нововоскресенского старостинского округа Алла Ковнир.

Несмотря на то, что школу оккупанты уничтожили, здесь продолжается обучение - в селе 90-то детей. Понемногу люди возвращаются и восстанавливают дома.

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