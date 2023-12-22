Живут в подвалах без воды и еды: сколько людей осталось в Авдеевке и почему они не едут

Более 1300 жителей до сих пор остаются в Авдеевке. Люди живут в подвалах, за едой и водой ходят в "пункты незламности", которые тоже обустроены под многоэтажками. Россияне круглосуточно стреляют по городу из всех видов вооружения. В разбитый город уцелела единственная дорога, но и она простреливается с двух сторон. Волонтеры с гуманитарной помощью туда доезжают все реже.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

До позиций оккупантов из Авдеевки менее 6 километров. Россияне лупят из авиации, атакуют артиллерией и дронами. Вокруг - сплошные руины.

Несмотря на то, что в городе не осталось уцелевших домов, в нем до сих пор более 1300 гражданских. Живут в подвалах и нескольких "пунктах несокрушимости", которые тоже в укрытиях. В городе ни еды, ни питьевой воды. Горожане держатся только благодаря гуманитарной помощи, а ее доставляют изредка.

Люди в подвале Авдеевки

Жители авдеевских подвалов по-детски радуются обычным овощам, кофе и сладостям. Приезд волонтеров называют новогодним чудом. Во время крайней поездки волонтеров в "пункт незламности" доставили раненого мужчину. Вывезти его из-под обстрелов было очень сложно.

Волонтер в Авдеевке

"Этого человека ранило утром, ему там порубило стопу и верхнюю часть бедра, и мы помогали его эвакуировать в нормальный госпиталь, чтобы ему там оказали помощь", — говорит волонтер Евгений Тузов.

Евгений Тузов в Авдеевку ехал из Днепра. Сам из Мариуполя он прекрасно понимает, что помощь авдеевцам ныне жизненно необходима.

Не только в темноте, но и без воды и тепла. Жители авдеевских подвалов уже привыкли передвигаться на ощупь под звуки взрывов. Даже собаки на канонаду уже не реагируют. В городе остались те жители, кому некуда ехать. Говорят и рады бы эвакуироваться, но боятся неизвестности и того, что останутся наедине без жилья и поддержки.

Евгений Тузов

Волонтер планирует к новогодней ночи хотя бы раз прорваться в обстреливаемый город и привезти еду на праздники.

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Напомним, по данным ISW, российские войска подтвердили наступление под Авдеевкой. Геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что они продвинулись северо-западнее Красногоровки на северо-западном фланге Авдеевки.

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