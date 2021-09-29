Живым не сдался: что известно об участнике мирных протестов в Беларуси, погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ

Живым не сдался: что известно об участнике мирных протестов в Беларуси, погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ

Белорусские силовики ворвались в квартиру 31-летнего жителя Минска, который встретил нападавших выстрелами из зарегистрированного охотничьего оружия.

В Минске сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ворвались в квартиру, в которой проживал 31-летний Андрей Зельцер — айтишник, который работал на американскую компанию, и был участником антилукашенковских протестов прошлого года. КГБисты якобы пришли с обыском. Мужчина встретил их выстрелами из охотничьего ружья, убил одного из силовиков и сам погиб в перестрелке.

Об этом говорится 29 сентября в сюжете ТСН.19:30

Шестеро мужчин в штатском, с криками, что они из милиции, выломали двери в квартиру Андрея Зельцера. По неизвестным ему людям, которые не предъявляли никаких документов, мужчина несколько раз выстрелил из ружья. Одного из нападавших — смертельно ранил, но и сам погиб в перестрелке.

Во время нападения в квартире находилась также его 40-летняя жена, которая снимала все происходящее на видео. Впоследствии ее задержали за соучастие в убийстве офицера КГБ.

Нападение с проникновением в квартиру в белорусской спецслужбе называют "специальными мерами" по отработке адресов, где якобы могут находиться террористы.

Погибший 31-летний Андрей Зельцер — работник международной IT-компании. В прошлом году он участвовал в мирных протестах против режима Лукашенко. Кроме того, занимался фехтованием и любил бегать. Жил с 40-летней женой, вместе с которой воспитывал сына, который, к счастью, во время нападения был в школе. После убийства отца и задержания матери парень живет у бабушки.

Подконтрольная режиму белорусская пресса называет этот случай терактом против силовиков.

Однако, на охотничье ружье Андрей разрешение имел, а поэтому в случае нападения мог его применить вполне законно. Как отметила белорусская активистка, которая сейчас находится в Украине, Елена Филатова, этот случай можно трактовать как нападение на частное жилье.

Непризнанный глава страны Лукашенко заявил, что "не оставит безнаказанной" смерть работника Комитета госбезопасности.

Такие угрозы белорусского диктатора политолог Валерий Карбалевич, который покинул Беларусь в июле этого года, когда в его редакцию так же дерзко ворвались силовики, считает очень показательными. "Это может вылиться в еще более жесткие репрессии к оппонентам", — отметил он.

Также политолог подчеркнул, что этот случай показывает, что граждане Беларуси не смогли противостоять диктатуре Лукашенко мирно и теперь берутся за оружие.

"Ситуация беспрецедентная, фактически белорусы уже стреляют в белорусов", — говорит Карбалевич.

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