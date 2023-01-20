Жизнь местных в Бахмуте удивляет спокойствием, пока в их домах идут бои, а на улицах взрывают автомобили

Оккупанты пытаются нарастить напор на фланги, чтобы окружить город-крепость Бахмут. Кое-где бои уже достигли жилых кварталов и нашим вооруженным силам приходится выбивать россиян из домов, в которых продолжают жить люди, говорится в ТСН.

“В России самый большой ресурс – это человеческий и они его не считают, ни в одной войне они его не считали. Они не считают его до сих пор”, — говорят защитники города.

Россияне сменили тактику вокруг Бахмута — днем — сплошной артиллерийский огонь, а ночью — штурмы, чтобы истощить наши войска. “Будут увеличивать на фланг Бахмут. В Северодонецке они шли напролом, уничтожали город, а в Бахмуте они идут в окружение Бахмута”, — рассказывает боец Юрий.

В Бахмуте постоянно слышны взрывы, бои достигли уже жилых кварталов. Улица Мира полностью разрушена российским войском и артиллерийские атаки не прекращаются. На окраине города даже идут стрелковые бои, россияне пытаются прорваться в город. Кто контролирует каждый квартал уже неясно, бои здесь за каждый дом. “На крайний бой, который у нас был там, было 4 группы: группа огневой поддержки, 2 штурмовые и группа эвакуации. Они вошли, куда смогли. Им дают час на штурм здания, если они через час эту задачу не выполняют, они туда артой и по своему”, — рассказывает командир подразделения Нацгвардии Александр Пивненко.

Армейские машины по улицам Бахмута передвигаются на бешеной скорости, словно пытаются проскочить между обстрелами. Одному из автомобилей, который вез раненых с передовой, не удалось — оказалось под огнем. На разбитом стекле капли крови, ее пассажиры не выжили. Собратья погибших бойцов приехали забрать вещи и снять колеса, потому что резина очень ценна на фронте, где осколками усеяно все вокруг.

Кажется Бахмут превращается в город-призрак и на этих улицах уже нет жизни, но из избитых зданий кое-где, постоянно выныривают мирные люди, работает даже магазин. За ее дверью будто параллельная реальность – елка мерцает огнями, девушки рассчитываются за товар. Однако, что за окнами война, здесь напоминают только холод и полые полки. “Яйца, хлеб, спички, свечи, гигиена. Волонтеры приезжают, помогают”, — рассказывают в магазине.

Потенциальных покупателей этого магазина в Бахмуте около семи тысяч. Это те, кто до сих пор остается жить в городе, в котором до войны было 70 тысяч жителей. Почему не уезжают – на этот вопрос кажется не могут ответить даже себе. “Наверное, привыкли уже. Владелец в Киеве, а мне там нечего делать, я у себя дома. Я буду помогать людям, которые здесь остались”, — говорит продавец.

Жителей города можно увидеть, на рынке, который работает здесь до обеда, или в “Пунктах незламности”, где раздают гуманитарку. Успеть ее получить и вернуться домой следует темно, потому что уже после обеда обстрелы усиливаются не на шутку. Кажется, в этом городе главное уже не просто выжить под этим огнем, а хотя бы не сойти с ума от громких канонад.

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