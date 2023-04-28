Жизнь на газовой "бочке": Львовщину накрыла странная аномалия, но люди уверены в вине новых соседей

Газово-водяные гейзеры взорвались во дворах, на огородах и в колодцах села Розвадов Львовской области. Они повредили частные дома и затопили двор. Селяне винят во всем буровую компанию, которая несколько дней назад начала добывать газ на окраине села. Все работы немедленно остановили, говорится в ТСН.

Звуки, похожие на грохот грузового поезда, разбудили село ночью. Когда люди выглянули из окна, застыли: прямо под окнами в земле образовалась пропасть, а из нее булькал "фонтан" высотой полметра. В воздухе стояла едкая вонь как тусклые яйца. “Вода, газ. И вот здесь оно все бурлило. Гейзеры из-под угла”, – рассказывает Юрий.

До утра такие газово-водяные "фонтаны" клокотали в добром десятке соседских дворов, на огородах и колодцах. Река, текущая по селу, словно закипела. Земля начала проваливаться прямо на глазах, говорят люди. “Днестр весь бурлит. Такое как поднимается вверх. Фонтаны поднимаются. Он кипит весь от моста до моста. Берег весь кипит”, — рассказывают местные.

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В произошедшем жители Розвадова винят буровую фирму, которая несколько дней назад начала добычу газа на окраине села. Но на буровой свою вину отвергают. Объясняют, что эти особенности местности и селяне годами живут здесь, как на пороховой бочке. До сих пор газ на поверхность также вытекал, но не в таком количестве, так что люди его не замечали. “Имеет место глубинный разлом, служащий каналами миграции из глубин на приповерхностную часть. Как раз мы попали в этот участок. Единственный метод борьбы с этими поверхностными проявлениями – отбор газа”, — говорят в компании.

Селянам нечего волноваться – ситуация под контролем, уверяют буровики. Однако жителям Розвадова от этого не легче – стены их домов начали трещать прямо на глазах. “Не знать, что там под землей делается, какие там пустоты. Если будем здесь жить месяц, год-два, что оно не пойдет все под землю”, — беспокоятся люди.

Не допустили ли все же буровики роковой ошибки — должно выяснить расследование. Пока не будет выводов экспертов, газодобыча на буровой приостановлена.

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