Жизнь на границе с РФ: как армия Путина уничтожает город на Харьковщине и что говорят люди

Город Волчанск в Харьковской области на границе с РФ готовится к сложной зиме. Это единственная громада, которая к полномасштабному вторжению была подключена к российскому газопроводу. После освобождения, россияне перекрыли поставки газа и начали ежедневные атаки на город, где остается 10 тысяч человек.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Жительница Волчанска Раиса Васильченко родом из российского города Шебекино Белгородской области, откуда теперь летят снаряды по ее дому. Она пережила три прилета рядом. Во время последнего как раз пошла за дровами в сарай, ей удалось выжить.

Город по несколько раз в день обстреливают из артиллерии и минометов. Здание администрации рассыпалось после недавнего попадания авиабомбы. Разбита почти половина человеческих домов. В городе посреди улиц торчат неразорвавшиеся снаряды. А за городом - караулят российские дроны. До вражеской страны здесь можно и пешком дойти - несколько километров.

Волчанск был оккупирован в первые часы полномасштабного вторжения. С тех пор здесь жизнь как будто замерла. А после освобождения осенью двадцать второго начались ежедневные обстрелы и жизнь без газа.

Волчанск

В городе многоэтажки стоят пустые, люди выехали. Без газа приспособились жить в частных домах - устанавливают буржуйки, топят печки. Главная потребность сейчас в дровах.

"В этом году от государства мы не получили субвенции на дрова, дрова были только в прошлом году. В этом году мы благодаря благотворительным фондам и международным организациям и выделили мы из собственного бюджета средства, чтобы закрыть вопрос с незащищенным населением, которые не имеют возможности сами заготовить или приобрести древесину", - говорит начальник Волчанской МВА Тамаз Габбарашвили.

Томаз Габбарашвили.

Сейчас на улицах Волчанская малолюдно. Большинство уехали на зиму. Остается более 10 тысяч местных и более половины – это пенсионеры, которые наотрез отказываются покидать свои дома.

"Ой, господи, я хочу остаться здесь", – говорит жительница Волчанская.

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Напомним, как ВСУ отвоевывают левый берег Херсонщины, а оккупанты скулят в истерике.

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