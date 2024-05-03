Жизнь на границе с Россией: как армия Путина уничтожает села и города Черниговщины и что говорят люди

На Черниговщине из-за постоянных российских обстрелов территории становятся непригодными для жизни и их называют "серая зона".

Какая там ситуация и что известно о жизни людей - об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Какая ситуация в Семеновке

Тридцатилетний Александр, его мать, а еще сестра с тремя детьми из Семеновки переселяются в соседнюю громаду, вглубь области.

Их родная Семеновка - бывший райцентр. До большой войны здесь было десять тысяч с лишним населения. А до российской границы 12 километров. И вражеская артиллерия сюда прилетает быстрее, чем включается тревога

Председатель Семеновской громады Сергей Деденко показывает центр города. Вокруг посеченные заборы и окна. В больнице, где еще есть стекло - мешки с песком. Последний раз прилетело в спортивную школу, которая стоит в городском парке.

"Это когда убило женщину на улице. Это такой демонстративный обстрел, они знали, что это общественная зона городской парк здесь людей много там дети играли и метров за 40", - говорит председатель Семеновской общины Сергей Деденко.

Сейчас в Семеновке осталось около половины жителей. Убежище под домом культуры без света. Электроэнергия в укрытии исчезла после прилета сюда трех ракет.

"Здесь в укрытии узнаем, что неподалеку Семеновки россияне ударили "Искандером", - говорит корреспондентка ТСН.

Черниговщина

Из сел у границы люди выехали

С десяток сел Семеновской громады, как и соседней Новгород-Северской, тянутся вдоль границы с Россией. Из-за частых прилетов большинство местных выехало. Но есть и те, кого сложно уговорить на эвакуацию. Да и часто родственники и дети у них там, откуда прилетает, в России.

От Воробьевки до российской границы 14 километров. Дальше ехать нам не рекомендуют, чтобы не попасть под обстрел. Но здесь и там, на самой границе, живут люди и переселяться они не спешат.

Из Воробьевки выехало только две семьи. Но и они вернутся, философски говорят селяне. Потому что сейчас сезон огородов.

Села Черниговщины

Как работают магазины и медицина на Черниговщине

Обслуживать приграничные села, в частности доставлять продукты, все труднее. Две недели назад на границе россияне из дрона расстреляли Максима Андросенко, когда тот привез селянам под границу продукты. А через несколько дней - ранен другой водитель машины с хлебом.

Руководитель медицинской первички Елена Борисюк говорит, что их мобильные бригады, как и раньше, раз в месяц ездят по селам. Но сейчас - только там, где относительно безопасно.

В амбулатории воробьевского фельдшера Михаила Бездетко не только медицинские инструменты

"Я приобрел себе бронежилет и каску", - говорит мужчина.

У него ежедневно до 5 вызовов. Его участок - это и соседние села, которые под постоянным обстрелом.

Как работают школы на Черниговщине

В семеновских школах последний урок был 23 февраля 2022 года. За это время из четырех школ здесь осталось три, - говорит директор этого лицея.

"Отток есть, после каждого прилета где-то кто-то выезжает, родители покидают с маленькими, это больше начальная школа", - говорит директор лицея Куропко Наталья.

Принудительной эвакуации на Черниговщине нет. Но на границе живет 53 детей, которых надо отселить. Местные власти для переезда предоставляют транспорт или бензин. Чиновники ездят по Черниговщине в поисках свободных домов. Потому что раньше людей из приграничья переселяли в Семеновку, а теперь и здесь жить опасно.

Черниговщина

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