Жизнь на границе с Россией: люди с Черниговщины откровенно рассказали, что у них происходит

Семеновская община на Черниговщине / © ТСН

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В День, когда верующие праздновали Воскресение, российская армия атаковала с беспилотников Семеновскую общину, что на севере Черниговщины и граничит с Россией. Сбросы взрывчатки с дронов черниговские пограничники зафиксировали вблизи села Архиповка в полдень.

Как живут люди на границе с врагом — репортаж корреспондента ТСН Валентины Доброты

В краеведческом музее — последняя сверка документации. Фактически все экспонаты уже упакованы и готовы к отправке на хранение вглубь страны. В помещении — лишь одно уцелевшее окно. Бывшее здание школы, пережившее Вторую мировую войну — российских атак не выдерживает. В центре Семеновки все здания в таком состоянии, как и музей. Вместо окон — фанера, стены и крыши разбиты. А улицы пустые, даже возле магазинов люди долго не задерживаются.

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Музей на Черниговщине / © ТСН

Тамара Васильевна в Семеновку переехала полгода назад. На самой границе с Россией стало уже невыносимо. С десяток сел громады, расположенных вдоль российской границы, пустуют. Даже после войны людям не будет куда вернуться. Владимир предполагает, что российские войска умышленно сбрасывают взрывчатку на дома. Из своего села он сбежал от массированной российской атаки. Думал только пересидеть обстрелы, но россияне уничтожили его дом. Раньше Семеновскую громаду россияне обстреливали в основном из артиллерии. Теперь в основном — управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Местная учительница Валентина говорит, что на улицу без крайней необходимости даже старается не выходить.

«Какая сейчас жизнь, я живу одна на моей улице осталось люди только которым за 80, вечером никто не ходит», — говорит она.

Учительница физкультуры играет со своей школьницей — первоклассницей Софией. Обычно, они друг друга видят через монитор компьютера. В Семеновской громаде только одна школа работает офлайн. На днях в сети появились фото, как дети из села, что рядом с границей, залезли на деревья в поисках интернета. Но из-за поврежденной россиянами вышки мобильной связи даже онлайн обучение не всегда доступно. Мама семилетней Софийки, Лилия, четыре месяца назад родила еще одну дочь — Милану. С двумя детьми справляется самостоятельно, муж защищает страну.

Но интенсивность обстрелов, говорит женщина, растет. За три года большой войны — только их больницу обстреливали раз пять.

Когда после последнего обстрела больницы стали разбирать завалы, одна из стен админкорпуса просто упала. Обстрелы сказались и на медперсонале. В местную больницу ищут хирурга, гинеколога, эндокринолога и офтальмолога.

«Предоставляем жилье служебное с правом приватизации через несколько лет, предоставляем подъемные, у нас существуют ежеквартальные выплаты из местного бюджета то, что мы можем сегодня предложить, можем перевезти вещи, чтобы человек к нам все же приехал», — говорит Сергей Деденко, семеновский городской голова.

Семеновское общество вошло в зону активных боевых действий. Но в ней пытаются сохранить насколько возможно в таких условиях полноценную жизнь для оставшихся.

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