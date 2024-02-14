Жизнь на линии огня: как армия Путина уничтожает Донетчину и почему местные не хотят уезжать (фото, видео)

Поселок Очеретино в Донецкой области под постоянным огнем. Он расположен рядом с Авдеевкой, которую уже много месяцев пытается окружить российская армия. Поэтому в Очеретино почти ежедневно прилетают снаряды. В поселке давно нет света, газа и воды. Однако там до сих пор живут люди.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Почему люди не хотят ехать из Очеретиного

Очеретино — населенный пункт недалеко от Авдеевки, до линии фронта отсюда менее 5-ти километров. Оттуда сюда достигает все, что может летать: минометы, артиллерия, дроны. Регулярно оккупанты запускают по поселку и авиабомбы. Одна из них упала посреди парка и разрушила дома возле дороги.

Камышине

Владимиру – 38 лет, живет на волонтерских пайках. Дочь эвакуировал в село неподалеку, а сам остается на хозяйстве.

"Наживали-наживали, а как все это бросить", — говорит он.

Владимир

Тамара выезжать не хочет, у нее, жалуется, как и у всех местных — свое горе.

"Дочку похоронили вот, и куда мы поедем. Ни памятника не поставили, ничего. Интерес к жизни пропал, так вот и сидим", — говорит она.

Капеллан, привозящий людям помощь, призывает их эвакуироваться. Помощник капеллана – добавляет, он тоже выехал из Авдеевки из-за огромной опасности. Местные только кивают головами, разбирают продукты и снова расходятся кто куда.

"Люди привыкли выживать. Мало-помалу уезжают, но не все приживаются на новых местах", — говорит капеллан Олег Ткаченко.

Как выглядит Очеретино

Отопления, света, газа и воды в Очеретино нет уже несколько месяцев. Но и к этому – приспосабливаются.

"Все дома здесь выглядят примерно одинаково: выбитые стекла, изуродованные стены. С этажей из-за постоянных обстрелов люди спускаются жить в подвалы. Там где кто-то живет — видно за такими трубами. В импровизированных тайниках люди устраивают себе печное отопление", — говорит Иван Петричак. .

Камышине

До войны в Очеретино проживало более 3000 тысяч человек, сейчас, несмотря на обострение ситуации вокруг Авдеевки — остается около 500 человек. Детей из таких опасных территорий власти эвакуировали принудительно.

Камышине

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Напомним, что на самом деле происходит в Крынках, как ведутся бои и спасают жизнь воинам ВСУ.

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