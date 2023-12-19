Жизнь на линии огня: как армия Путина уничтожает город на Запорожье и говорят местные (фото, видео)

В Гуляйполе на Запорожье, несмотря на обстрелы, до сих пор остается полторы тысячи человек. Почти два года живут без света, воды и газа.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

В Гуляйполе людям до сих пор не дали топливных брикетов

С линии фронта до Гуляйполя всего 8 километров, однако некоторые люди не спешат покидать свои дома.

Сейчас местным не хватает дров, однако гуляйпольцы уже и научились экономить. Еще в том году закупили дрова на средства благотворителей, кто тратил экономно - имеет остатки и на второй холодный сезон. Остальные - ждут обещанные топливные брикеты.

Местные самостоятельно собирают дрова.

В горсовете заверили – брикеты будут, правда, позже. Благотворители пообещали, что в январе начнут развозить по домам. Пока люди ждут, собирают поваленные деревья, ломают ветки – так и согревают дома и подвалы.

Из-за обстрелов местные ночуют в Гуляйполе.

Валентина вместе с мужем Григорием и еще тремя соседями ночуют в подвале. Установили кровати, буржуйку. Днем расходятся по своим домам, хозяйничают. Валентина говорит, что в последнее время россияне обстреливают их именно ночью.

Люди живут в подвалах

"Сейчас наиболее интенсивные обстрелы проходят ночью. Это и управляемые авиабомбы, это и артиллерия, РСЗО, любые виды вооружения прилетали по городу", — говорит заместитель начальника Пологирского районного управления Виталий Хоменко.

Гуляйполе

В городе до сих пор живет около полутора тысяч человек

Из-за постоянных обстрелов, отсутствия элементарного – воды, света и газа из Гуляйполя выехали 12 тысяч человек. Около полутора тысяч остались и выживают — латают поврежденные взрывами дома, забивают окна и ремонтируют крыши.

Местный житель Николай ждет возвращения в город детей и внуков – их у него аж четверо. Несмотря на чрезвычайный риск жизни, эти люди и думать не хотят об эвакуации.

Гуляйполе

"Уже два года мы здесь, мы надеемся, что таки отгонят их, хотя бы в Полиги. Как говорят втянулись, ну жить всем же хочется, а куда деваться, страшно и ребятам страшно, что воюют", — говорит Николай.

В Гуляйполе сейчас хотят единого – чтобы прекратились обстрелы. Люди даже установили символическую небольшую елку в городе.

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Напомним, Сырский рассказал о наступлении врага на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.