Жизнь напротив Запорожской АЭС: как жители Никополя реагируют на вероятную угрозу катастрофы

Жители Никополя на правобережной Днепропетровщине, расположенного как раз напротив Запорожской АЭС, готовятся к самому худшему, однако покидать город не спешат. Массового выезда местные власти не наблюдают. Кроме угрозы от россиян на атомной станции люди страдают от ежедневных обстрелов. Этой ночью оккупанты лупили снова. К тому же из-за подрыва Каховской ГЭС Никополь остался без централизованного водоснабжения. Его восстанавливают, но вода появилась менее чем в половине города

До Запорожской атомной станции отсюда – менее десяти километров напрямую. ЗАЭС на другом берегу теперь обмелевшего Каховского водохранилища видно из всех районов города.

Опасность осознают, но уезжать из родного города не хотят.

"Куда я, дитя, поеду? Мне уже под 80! Никуда я не буду уезжать. Я уже свое прожила", — говорит местная жительница.

Что делать при подрыве на станции, накануне отработали все службы на учениях.

В случае аварии на АЭС жителям сообщили, где будут пункты сбора для эвакуации. Медики ищут пожилых и маломобильных, что не в состоянии самостоятельно прибыть к точкам. В списке 951 человек. Но большинство из них от эвакуации отказалось.

"Обязательно будет транспорт, который будет их вывозить, потому что эти люди до автобусов не дойдут, до электрички тоже не дойдут. вы знаете, что они говорят? Они говорят: "умирать будем дома." Я уже им говорю, что умирать не надо, надо же дождаться победы", – рассказывает врач из Никополя.

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В центре первичной медицинской помощи ажиотажа нет. Люди обращаются за традиционными консультациями. Аптеки не штурмуют. Йодид калия вместе с инструкцией по применению раздали в городе всем желающим бесплатно еще в прошлом году сразу после оккупации АЭС. И закупили еще больше, чем жителей в Никополе.

Больше сейчас страдают из-за отсутствия централизованного водоснабжения, признаются медики. Так что пополняют запасы для работы. Когда идут по вызову пожилым пациентам, приносят им бутилированную воду.

Водоснабжение, пропавшее в Никополе три недели назад после теракта на Каховской ГЭС, постепенно восстанавливается. Сейчас уже больше трети жителей с водой. Когда будет у всех, городские власти обещать не берутся. Прежде всего – из-за постоянных обстрелов города.

"Обстрелы продолжаются почти каждый день. Бывают и по несколько раз в день. Нет прогнозов. Мы предпринимаем все необходимые меры для восстановления устойчивого водоснабжения", – говорит городской голова Никополя Александр Саюк.

"Ажиотаж значительно спадает, потому что люди уже потихоньку открывают краны и радуются, что у них есть вода. Система наполняется, служба работает на этом, чтобы на всех этажах у людей была вода и по всем районам", – говорит работница водоканала Анна Борисенко.

Но те, кто до сих пор без воды, сдерживают эмоции.

"Вы просто посмотрите на те объемы, которые женщина должна носить! Муж на работе. У меня годовалый ребенок дома. Этого не хватит реально, чтобы постирать, купать ребенка! Я не знаю! Честно хочется плакать", – жалуется мест жительница.

Марина с трехлетним сыном набирает воду домой. Говорит: выезжала с ребенком в другой город из-за постоянных обстрелов. И наконец вернулись к мужу. Верит: самого плохого не произойдет.

Несмотря на все испытания и угрозы на улицах Никополя, продолжается ремонт. Возле построек с выбитыми оконными стеклами косят траву.

Никополь обстреливают уже двенадцатый месяц подряд. Здесь повреждены четыре тысячи построек. Двадцать горожан погибли и почти полторы сотни получили ранения. Но жители надеются: город выдержит. И с волнением всматриваются в Запорожскую АЭС на противоположном берегу.

Напомним, несколько дней назад в кранах никопольцев впервые после подрыва Каховской ГЭС появилась вода, но относительно нее есть предостережение.

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью The War Zone рассказал, что у россиян уже все готово к совершению подрыва Запорожской АЭС.

В случае худшего сценария временно покинуть свои дома будут вынуждены не менее 300 тыс. человек.

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