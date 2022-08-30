Жизнь оборвалась на гильотине: что известно о правлении одного из самых кровавых диктаторов XX ст. Саддама Хусейна

Одним из инициаторов самой кровавой войны со времен Второй мировой был иракский диктатор Саддам Хусейн, желавший захватить весь Ближний Восток. Сначала он нападает на Иран, ведет жестокую 8-летнюю войну, позже атакует Кувейт.

Он лично казнил своих политических конкурентов, но судьба отплатила ему той же монетой.

ТСН продолжает пересматривать уроки истории в цикле "Смерть диктатора".

Своим кумиром он считал Сталина, за что, по всей вероятности, и получил псевдо – Сталин Ближнего Востока. Ведется иракский диктатор Саддам Хусейн соответственно – еще до президенства сжег 250 сел иракских курдов и депортировал 300 тысяч человек. В течение 24 лет президентства авторитарный режим только усиливался. Саддам и его сын лично расстреливали политических конкурентов, жертвами режима стали сотни тысяч человек.

Стрелял в воздух во время выступлений, как разбойник. В то же время делал вид джентельмена: в зубах — сигара, в рюмке — виски. Роскошь в крови Саддам Хусейн строил четверть века. Хотя началось его правление с заботы о народе. Благодаря экспорту нефти Ирак переживает экономический бум и становится действительно богатым. Саддам проводит электрификацию, простые иракцы узнают, что такое канализация, в стране будут сотни километров дорог. Особый акцент на образовании – благодаря новым школам грамотность населения растет с 30 до 70%. Люди любят своего диктатора и вместе с тем боится.

Учителя в школах сразу и агенты. И не дай бог, ребенок скажет что-то негативное о Саддаме. Родителей таких детей казнили без суда и следствия. Для телекартинки вот согнали детей демонстрировать любовь и восхищение. Диктатору нравилось, чтобы малыши называли его дядя Саддам.

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Безоблачное правление могло бы продолжаться еще долго, если бы Хусейн не объявил войну Ирану – хотел покорить весь Ближний Восток. Саддам присвоил себе воинское звание маршала и лично руководил армией. Правда , всегда с бункера – по телефону. Эта война продолжалась восемь лет и стала самой кровавой со времен мировой войны.

Саддам виновен в тысячах смертей, в том числе гражданского населения. Армия Ирака использовала химическое оружие, только во время одной газовой атаки на иранский город Халабдж погибли 5 тысяч человек. За весь период войны расстреляно 182 тысячи иракских курдов, поддерживавших Иран. Потери самого Ирака – полмиллиона. Чтобы обезопасить свою жизнь, Саддам использует двойников. Официально подтверждены по меньшей мере три копии Саддама Хусейна.

Через два года после Ирана Саддам атакует Кувейт — обвиняет его в нечестной конкуренции в торговле нефтью. На этот раз весь мир против Ирака – на него накладывают разрушительные санкции. Страна переживает ужасающий экономический кризис, но не Саддам. У него 80 дворцов по всей стране. В каждом каждый день готовят ужин, хоть и неизвестно, в каком именно будет ночевать хозяин. Еду обязательно проверяют на отравляющие вещества и радиацию. По всей стране Саддаму ставят монументы, его портреты повсюду на улицах и даже на купюрах. В Багаде работает огромный музей подарков тирану.

Счастливое бытие Саддама Хусейна разрушило американо-британское вторжение. США обвинили диктатора в разработке ядерного и химического оружия и через несколько недель захватили Багдад. Люди стали сносить его памятники.

Диктатор скрывался несколько месяцев, но наконец его обнаружили в деревенском подвале. Мир увидел измученного старца, бледную тень самоуверенного Саддама Хусейна. Через два года высший уголовный трибунал Ирака вынес диктатору приговор: смертная казнь из-за повешения. Петля и люк под ногами. Все происходило публично. Саддаму дали повисеть 10 минут к радости присутствующим свидетелям окончания эпохи тирании в Ираке.

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