Жизнь под непрерывным огнем: больница Волчанская заполнена раненными, врачам приходится бегать между операционными

Каждый день по городу прилетает около десятка снарядов, в местной больнице каждый день новые раненные.

Без света, газа и под постоянными обстрелами. На Харьковщине в пограничном Волчанске люди пытаются выжить, несмотря на опасное соседство с врагом. Из минометов и артиллерии оккупанты ежедневно обстреливают критическую инфраструктуру, жилые дома и даже больницу. Ту самую, в которой украинские медики должны были спасать их от смерти во времена оккупации, говорится в ТСН.

Каждый день по городу прилетает около десятка снарядов, в местной больнице каждый день новые ранены. Пациентов с простудами или сердечными болезнями нет только пострадавшие от российской агрессии.

Мишенью врага на днях стала и эта больница. Снаряд попал во двор, но, к счастью, обошлось без новых раненых. "Сегодня уже дважды. Особенно часто было на 25-ом, на Рождество. 31-го, за 15 минут до Нового года, мы остались без света”, — рассказывают в заведении.

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Врачи пытаются адаптироваться к постоянной угрозе, с первыми взрывами вывозят пациентов в две стены, операционные переместили на другую от границы с Россией сторону больницы. “Сейчас мы здесь оперируем, потому что окна выходят не на сторону границы. Поступают не один, не два, не три раненых и бывает такое, что в одной операционной сделали и перебежали в другую, доделали. То есть бывает такое, что между операционными приходится бегать по 5 раз”, — рассказывает врач-интерн Татьяна Велигоря.

Впрочем, врачи говорят, к обстрелам уже привыкли и даже с постоянными взрывами работать легче, чем при захватчиках. Пол года Волчанск был оккупирован. Все это время медики вынуждены были оказывать помощь противникам. "Труднее всего было, что это не наши. Это наши враги. Это барьер был. Все время вспоминали положения Женевской конвенции, что мы обязательно как европейское государство обязаны оказывать медицинскую помощь в независимости от того, кто он, какой это солдат”, — говорит местный хирург.

"Страшнее это то, что нужно было лечить людей, которые заходят с оружием. И люди могут пойти против тебя. Это было самое страшное”, — добавляет врач-интерн.

Света в больнице сейчас нет, потому что после последнего обстрела жилых домов разорвало и линии электропередач. Яма от "Урагана" во дворе многоэтажки. “Здесь граница сейчас от нас 3-4 километра, мы не понимаем сами, в какое время будут обстрелы. Они раздаются в 6 утра, в 12 дня, ночью, днем. Выстрелы непредсказуемы. Обстреливают в основном из артиллерии или минометов", – рассказывают в местной полиции.

Нет в городе и газоснабжения, ведь до полномасштабного вторжения топливо шло из России. “Мы остались без газа и когда он будет, мы тоже не знаем, к сожалению. Сегодня электричество – это единственное согревающее людей. К сожалению, свет тоже бывает не постоянно. Но наши электромонтеры, благодарю их, постоянно ремонтируют”, — говорят местные.

Люди бегут из города каждый день, потому что без тепла и постоянной опасности здесь жить невозможно. До войны в Волчанске проживало 18 тысяч человек, сейчас — едва 4 тысячи. Впрочем, все выезжающие верят, что вскоре вернутся домой.

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