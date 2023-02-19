Жизнь под обстрелами: россияне под подкрытием украинской АЭС уничтожают артиллерией село на Днепропетровщине

В живописной Вышетарасовке грохот артиллерии не умолкает, дрожит земля, по домам прилетает и днем, и ночью.

Рашисты ежедневно кроют огнем Никопольский район на Днепропетровщине. Одно из первых попадает под удар село Вышетарасовка, оно на самом берегу Каховского водохранилища – как раз с противоположного берега и гатят оккупанты, прикрываясь атомной станцией в оккупированном Энергодаре. Дома, откуда раньше открывался удивительный пейзаж, теперь самые опасные. Более 150 домов в селе уже разрушила вражеская артиллерия, говорится в ТСН.

Усадьбе Анатолия Мироновича доставалось уже дважды. Дом мужчина вместе с братом возводили лет двадцать назад. На старость, говорит, приходится отстраивать то, что разбили русские. Рядом с его домом есть разрушенный дом. Снаряд, прилетевший с противоположного берега водохранилища, убил хозяйку-переселенку, бежавшую сюда из оккупированной Луганщины. Снаряд из "Града" прилетел в крышу дома, пробил кровлю насквозь и разорвался в комнате, где она спала.

Россияне обстреливают вышетарасовку с упорной регулярностью. “Мы уже выдерживали и 120 мм пушка, и 152 мм и “Грады” и даже минометы модифицированы, прожигающие снаряды и были “Ураганы”, — говорит староста поселка Вышетарасовки Александр Сивак.

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Враждебная артиллерия слишком близка, сигнал тревоги не успевает сработать, а значит и раньше времени скрыться никак. "Видно только вспышка, если ты даже ее увидишь, у тебя есть не больше минуты, чтобы куда-то спрятаться", — говорит Александр.

Чаще всего по Вышетарасовке россияне бьют ночью, поэтому местные к вечеру пытаются выехать в соседние села, до которых не достает артиллерия. “Живем на две деревни, страшно, когда прилетает. Прилетает бывает частенько, на наш край. Здесь и у соседей прилетало, и в огород прилетало с детьми”, – говорит местная жительница Екатерина.

Женщина с семьей ночевать каждый день едет в соседнюю Крюковку – там сняли дом. Думали вообще уехать на время войны, но жалко оставлять хозяйство.

Месяц назад село постигла новая беда – исчезла вода. Россияне разбили Каховскую дамбу, повредили шандоры, вода вытекает, водохранилище мелеет. “Ввод от берега отошел от 100 до 250 метров, водозабор недостаточен для того, чтобы воды добраться. Выносим насосы на берег уже там, где вода отошла, ставим насосы”, — говорят в территориальной общине.

На всю деревню с водой осталось всего несколько колодцев. Коммунальщики работают без остановки, чтобы вернуть в Вышетарасовку воду. Прокладывают трубы водозабора глубже, чтобы набирать жидкость в систему. Работают на самом берегу, бывает и под обстрелами.

Несмотря на попытки рашистов обезвоживать и разгатить, Вышетарасовка живет - жители ездят на работу, возятся по хозяйству, а после ударов "Градов" вместе бросаются латать соседские дома, потому что знают, что чужой беды не бывает.

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