Жизнь под прицелом: чем заканчивались покушения на украинских топ-политиков

За годы независимости в Украине неоднократно происходили покушения на высокопоставленных чиновников.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, только за последние два года высшему руководству страны угрожали 25 раз, из них 22 раза под угрозой оказывалась жизнь президента. В истории независимой Украины покушения на топ-политиков происходили неоднократно. Некоторые из них завершились без жертв.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

16 июля 1996 года на трассе Киев-Борисполь прогремел взрыв. Лишь чудом тогда уцелело авто тогдашнего премьер-министра Павла Лазаренко. Как сообщили правоохранители, от смерти его спасло только то, что машина делала обгон и не проехала над люком. По версии следствия, взрывчаткой управляли из машины рядом. Заказчиков и исполнителей — так и не установили.

Позже самого Лазаренко назовут заказчиком другого покушения с летальным исходом. 3 ноября 1996 года нардепа и влиятельного бизнесмена Евгения Щербаня, его жену и еще двух человек убили в режимной зоне — прямо на аэродроме Донецкого аэропорта. Убийцу — гражданина России — Вадима Болотских и его сообщников приговорили. Заказчиком следствие официально признало Лазаренко. Позже — во время оккупации Луганска — Болотских из-под стражи сбежал.

22 апреля 1998 года в подъезде собственного дома убили бывшего главу Нацбанка и экс-депутата Вадима Гетьмана. Как только Гетьман зашел в лифт, убийца выпустил в него пять пуль. Двух исполнителей преступления нашли и осудили, еще один бесследно исчез. Официально заказчики до сих пор не названы.

25 марта 1999 года. Ночью посреди пустой трассы авто Вячеслава Черновола врезается в КАМАЗ, который якобы делал запрещенный разворот. Оппозиционный к тогдашней власти депутат и потенциальный кандидат в президенты погибает на месте. Это дело до сих пор вызывает дискуссии — был ли это несчастный случай, или Чорновила все таки убили. Из уст бывших прокуроров звучали версии, что подушки безопасности на авто были отключены, протоколы на месте происшествия были подделаны, основного свидетеля убили, а политика и его водителя добивали кастетом. Правоохранители последнюю версию отрицали. Впрочем признавали — точка в деле все же не поставлена.

5 сентября 2004 года. Именно эта дата считается наиболее вероятным днем отравления Виктора Ющенко. На следующее утро ему стало плохо. Австрийские медики установили, что тогдашнего кандидата в президенты отравили диоксином. По версии окружения Ющенко, это могло случиться во время ужина с тогдашним главой СБУ Игорем Смешко и его заместителем Владимиром Сацюком. Впрочем следствие не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть, что это было отравление, и именно диоксином. Дело до сих пор не раскрыто.

28 апреля 2014 года. Во время пробежки в Харькове ранили Геннадия Кернеса. После того случая остаток жизни он провел в инвалидной коляске. Следствие по этому делу незавершено. Правоохранители называли организатором покушения лидера террористической группировки "Оплот" Евгения Жилина, которого впоследствии застрелили. Сам Кернес в тоже время обвинял во всем тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова. Расследование по этому делу тоже не завершено.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак говорит, покушений в новейшей истории на самом деле было гораздо больше. Иногда это были разборки, иногда — таким образом убирали неугодных конкурентов или свидетелей.

"Покушения всегда были, есть и, к сожалению не исключено, что будут в будущем. Кого-то застрелили, кого-то взорвали, кто-то покончил с собой, но все понимают, как в случае с Чечетовым (первый заместитель председателя фракции Партии регионов, который якобы покончил с собой, — ТСН), что это было убийство, замаскированное под самоубийство ", — отметил он.

Впрочем было в украинской истории и покушение, которое до сих пор вызывает у украинцев только... смех. 29 сентября 2004 года в Виктора Януковича попал яйцом студент Дмитрий Романюк. Правда, "яичное покушение" со переквалифицировали в хулиганство. А после проигрыша Януковича на выборах — дело закрыли совсем.

Новости Украины: на кого из политиков покушались за годы Независимости

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