Жизнь под ударами дронов и КАБов: жителей одной из областей призывают немедленно эвакуироваться

Житель села Копани / © ТСН

Реклама

В селе Копани, что в Запорожье, в 10 километрах от линии фронта остается только 12 человек. Полицейские, рискуя жизнью, еженедельно привозят им воду, продукты и пытаются уговорить на эвакуацию. Во время одного из таких рейсов удалось спасти раненую пенсионерку, которая неделю пролежала в разбитом доме.

Подробности спасения — в материале корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Почему люди выбирают опасность

На опустевших улицах Копанов царит мертвая тишина, которую прерывает лишь гудение вражеских дронов. Те, кто остался, в основном — пожилые люди, которые держатся за свои стены до последнего.

Реклама

Пока правоохранители разгружают помощь, местные тащат пакеты с кормом — в селе множество брошенных животных, которых они пытаются подкормить. «Да их тут, мама моя родная, бегают все…», — вздыхает селянин.

Спасение из-под завалов: история раненой пенсионерки

В одном из домов полицейские обнаружили женщину, которая находилась в критическом состоянии. Она лежала одна в темной, холодной хате с поломанной рукой. Как выяснилось, бабушку привалило стеной, когда рядом взорвался вражеский КАБ (управляемая авиабомба).

После долгих уговоров пенсионерка таки согласилась на выезд. Сейчас она в безопасности в Запорожье, где получает необходимое лечение.

Долинка: «Куда ехать, если Запорожье тоже бьют?»

Следующая остановка — село Долинка в 11 километрах от фронта. Дорога сюда заблокирована упавшим столбом — следствие очередного прилета КАБа. Главная причина отказа от эвакуации здесь — страх неизвестности.

Реклама

Жительница Долинки: «Вот Запорожье бьют, а я буду на Запорожье выезжать? Куда?»

Люди выживают без света и отопления. Дрова покупают за государственные выплаты — 19 тысяч гривен хватило на зиму. Однако днем на улицу стараются не выходить: над головами постоянно пролетают дроны.

Полицейские отмечают: ситуация ухудшается ежедневно, и промедление может стоить жизни. Однако есть и маленькие победы — на следующий понедельник запланирована эвакуация семьи с 90-летней матерью, которых наконец удалось убедить.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 7:00 новости 21 января. В Киеве возвращают водоснабжение! Замерзает дом Лины Костенко!