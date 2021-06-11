Жизнь после достройки "Северного потока-2": пять сценариев развития событий для Украины

Прямые и непрямые потери Украины от запуска "Северного потока-2" могут составить $ 6 млрд, не говоря уже о военной угрозе со стороны России.

Украина почти проиграла войну за "Северный поток-2". Можно долго спорить, кто виноват. Предателей достаточно, как внутри Украины, так и за ее пределами. Но факт остается фактом: если американцы не возобновят свои санкции, до конца года Россия достроит трубу и "выключит" Украину по транзиту газа в Европу.

Под каким углом не рассматривай, то, что произошло, ничего хорошего для Украины и Европы не несет. "Северный поток-2" удовлетворяет почти все прихоти Путина, который получает неограниченные рычаги давления. Однако наиболее циничным является то, что сама Германия, участник нормандского формата, не захотела приостановить строительство "Северного потока-2", пока например Россия не уберется из Крыма и Донбасса.

Сейчас фокус внимания сместился на получение Украиной компенсаций и гарантий. Владимир Зеленский настаивает на заключении большой безопасностной сделки — аналога Будапештского меморандума — которая будет включать Донбасс, Крым и "Северный поток-2". То есть, украинское предложение на столе. Американцы и немцы скорее предпочитают говорить о денежных компенсациях и заключении нового транзитного контракта между Украиной и Россией. Но цену любых договоренностей с Москвой Киев хорошо знает. Что же нам остается?

ТСН.ua проанализировал пять возможных сценариев развития событий для Украины после достройки "Северного потока-2".

Саммит Байден-Путин

Что позволило россиянам и немцам достроить "Северный поток-2"? Отказ администрации Байдена от санкций против швейцарской компании, которая отвечает за строительство "Северного потока-2", и ее руководителя.

Чем руководствовался Вашингтон? Восстановлением трансатлантического единства с помощью улучшения отношений с Германией, разрушенных Дональдом Трампом, сдерживанием деятельности Китая в Евросоюзе и неповышением таможенных тарифов на экспорт американских товаров в ЕС (с 1 июня они должны были удвоиться).

Однако, ТСН.ua уже писал, что отмена санкций США против швейцарской компании и ее руководителя не является окончательной. Точнее говоря, эти ограничения приостановлены и могут быть восстановлены в конце августа. По закону о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) Госдепартамент каждые 90 дней должен подавать в Конгресс новые санкционные списки.

К тому же, как отмечает доктор Бенджамин Шмитт из Гарвардского университета, бывший советник по вопросам энергетической безопасности в Госдепе, несмотря на решение администрации Байдена, на этой неделе комитет по иностранным делам Сената во время слушаний, где присутствовал госсекретарь Энтони Блинкен, выразил неизменное двухпартийное беспокойство о последствиях достройки "Северного потока-2".

Associated Press

"Исходя из этого двухпартийного понимания реальных угроз национальной безопасности, которые создает Северный поток-2" для трансатлантического сообщества, которое остается в Вашингтоне, думаю, существует реальный потенциал, что в этом году все еще появятся дополнительные законодательные инициативы относительно санкций, которые помогут остановить "Северный поток-2", на что уже намекала сенатор-демократ Джин Шахин (которая была непосредственно вовлечена в разработку предыдущих санкций — Авт.) во время своего официального визита в Киев на прошлой неделе", — объясняет ТСН.ua Бенджамин Шмитт.

Более того, есть еще один фактор — встреча Байдена с Путиным 16 июня в Женеве, после которой милость Вашингтона может смениться на гнев, и в конце августа, когда Россия почти достроит "Северный поток-2", Соединенные Штаты таки окончательно его санкционируют.

По мнению директора Программы безопасностных студий Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест, в Женеву Байден приедет с более сильными позициями, чем Путин.

"Северный поток-2" конечно может стать определенной разменной картой. Но в разрезе чего? США и Россия едут на эти переговоры с разной повесткой дня. Для меня здесь главный вопрос, насколько они их сведут к одному, или они выйдут и будут говорить о разном. То есть, насколько Беларусь станет важнее "Северного потока-2", или Украина — Ближнего Востока? Или Договор об открытом небе, Иран и т. д. То есть, Путин будет все максимально сводить к глобальной повестке дня. Байден конечно же будет говорить о европейской безопасности, Украине, Беларуси", — комментирует ТСН.ua Анна Шелест.

Ввод в эксплуатацию

Но даже если администрация Байдена не изменит свою позицию, а Путин, откупоривая шампанское, помпезно заявит, что "Северный поток-2" достроен, история будет еще далека до "хэппи энда". Дело в том, что американские санкции в отношении сертификации и страхования трубы остаются в силе. Без этого "Северный поток-2" не может быть введен в эксплуатацию.

Associated Press

Эти санкции были наложены еще Дональдом Трампом в последние дни его пребывания в Белом доме. "Предчувствуя" введение ограничений, в начале января Det Norske Veritas и Zurich Insurance Group отказались сертифицировать и страховать российский газопровод. Именно эти компании имеют самый высокий мировой стандарт предоставления подобных услуг.

Несмотря на прогресс прокладки российскими судами трубы на море (учитывая действующие американские санкции в отношении европейских трубоукладчиков) и соединение двух участков с российской и немецкой сторон, по словам Бенджамина Шмитта, уйдет еще много месяцев на сертификацию, ввод в эксплуатацию и возможность осуществления первых коммерческих поставок.

"Действующие американские санкции в отношении компаний, предоставляющих сертификационные и страховые услуги, могут создать значительное препятствие для Кремля при попытке в конце концов запустить проект в работу. Другими словами, даже если проект будет физически завершен, остается много санкций США и регуляторных мер ЕС, могут быть приняты для того, чтобы этот проект никогда не начал работать", — говорит ТСН.ua Бенджамин Шмитт.

Кремль будет искать юридические лазейки, потратит огромные средства на юристов и лоббистов, чтобы обойти эти санкции и получить необходимые технические разрешения. Не исключено, что Россия предложит свою внутрикорпоративную "газпромовскую" оценку. На это чисто теоретически могут согласиться европейские инвесторы "Северного потока-2", которые, независимо от того, пойдет по трубе газ или нет, будут получать проценты (по $1,4 млрд ежегодно, которые будут распределяться между Москвой и этими пятью европейскими компаниями).

Это чисто коммерческий интерес инвесторов. Однако есть еще один аспект — безопасность европейских потребителей. Ведь кто будет гарантировать надежность доставки газа без надлежащей сертификации и страхования? И здесь уже задача Еврокомиссии тщательно оценить все технические аспекты.

Третий энергопакет ЕС

На этом проблемы для Путина и его ближайшего окружения, которое хорошо заработало на "Северном потоке-2", не заканчиваются. Даже если Москва найдет лазейку и таки введет трубопровод в эксплуатацию, то столкнется с регуляциями Третьего энергопакета ЕС.

Европарламент принял его еще в 2009 году, как предохранитель первому "Северному потоку" и газопроводу OPAL, чтобы ограничить монополию "Газпрома". Что он регулирует? Доступ к трубе и тарифы. То есть, сосредоточение в одних руках транспортных сетей, производства энергоносителей и их сбыта потребителям запрещено. Для "Северного потока-2" должен быть создан новый оператор, так как швейцарская компания Nord Stream AG, которая отвечает за строительство "Северного потока-2", и которую американцы вывели из-под санкций, не соответствует требованиям Третьего энергопакета. На этом также завязана и сертификация трубопровода.

Но и это еще не все. "Газпром" должен обеспечить доступ к трубе третьим компаниям. А это конец газовой монополии России. То есть, если какая-то европейская компания захочет закупить азербайджанский или туркменский газ, потому что он окажется дешевле, оператор "Северного потока-2" должен предоставить свои мощности для прокачки. Иначе трубопровод будет заполнен только на 50% (то есть, наполовину от заявленной мощности в 55 млрд куб м). Этого не происходит например, с украинской ГТС, несмотря на проведенный нами анбандлинг (ту же регуляцию Третьего энергопакета), потому что Россия не дает возможности прокачивать никакой другой газ через свою систему.

Фейковая поломка

И вот здесь Россия может прибегнуть к уже проверенному методу шантажа и принуждения, которым убьет сразу двух зайцев, создав якобы поломку или взрыв на украинском или русском участке трубы, что по существующим контрактам подпадает под случай форс-мажора.

Во-первых, таким образом Путин сможет решить проблемы с сертификацией, страхованием и получением разрешений на полноценное введение трубы в эксплуатацию. Ведь если такая фейковая поломка произойдет зимой, когда за окном будет 10 градусов мороза, европейцы станут куда сговорчивее.

Во-вторых, с помощью такой диверсии, "Газпром" сможет полностью "выключить" Украину по транзиту газа в Европу, задействовав "Северный поток-2" на полную мощность.

Офис Президента Украины

Да, по действующему транзитному контракту между "Газпромом", "Нафтогазом" и "Оператором ГТС Украины" с 2021 до 2024 гг. по принципу "качай или плати" Россия обязана прокачивать через украинскую ГТС по 40 млрд куб м. Этот договор, напомним, был подписан в декабре 2019 года после договоренностей на высшем уровне между Зеленским и Путиным 9 декабря в Париже на нормандском саммите. Украина получила гарантии транзита и $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, Россия — мировое соглашение, по которому мы отказались от исковых претензий по контракту 2009 года.

Если Россия через устроенную ею же диверсию на трубопроводе откажется прокачивать свой газ через нашу ГТС, Украина имеет право обратиться в международный арбитраж. Однако суды будут тянуться годами, и Киеву еще предстоит доказать, что обстоятельства форс-мажора, под которые подпадает поломка или взрыв, на самом деле диверсия. Так уже было в 2009 году с поставками туркменского газа в Европу: из-за якобы взрыва на русском участке ГТС, "Газпром" прекратил транзит, который не восстановлен до сих пор.

Транзит и консорциум

Одним из действенных предохранителей, который мог обезопасить нас от последствий введения в эксплуатацию "Северного потока-2", мог стать консорциум — допуск к управлению украинской ГТС пяти европейских компаний. Еще на этапе анбандлинга весной 2019 года была создана соответствующая рабочая группа. Однако, по словам советника министра энергетики Ланы Зеркаль, законодательную инициативу в парламенте заблокировала фракция Юлии Тимошенко.

Если бы нам удалось это сделать, Украина получила бы право обращаться с исками против "Газпрома" в международный арбитраж по устранению его монополии на экспорт трубного газа. Например сейчас Россия продолжает блокировать поставки туркменского газа через свою ГТС. Другие производители не могут воспользоваться этим маршрутом, поэтому у них нет заинтересованности в украинской ГТС, а у нас нет обходных трубопроводов.

Но по поводу консорциума власть молчит, говоря скорее о гарантиях и компенсациях. Как стало известно ТСН.ua из собственных источников, вовлеченных в переговорный процесс по компенсациям Украине за достройку "Северного потока-2", Киев настаивает на заключении нового контракта с Россией на 10 лет, предусматривающего сохранение нынешнего объема транзита через украинскую ГТС. Россия и Германия против, выступая за меньший срок действия контракта (1-2 года) и объем прокачки (10-15 млрд куб м). К тому же, Германия не хочет выступать подписантом соглашения, максимум — посредником или модератором.

В прошлом году транзит газа в Европу через украинскую ГТС составил почти 60 млрд куб м. Это существенный объем даже для России с учетом прибыли (хотя и меньше прокачанного в 2019 году на 38%). Украина зарабатывает на транзите минимум $1,5 млрд/год. Это прямые потери, которые мы понесем в случае отсутствия транзита.

Косвенные потери оцениваются экспертами еще в более $4 млрд, так как последствия от запуска "Северного потока-2" для рынка непредсказуемы. Когда изменится система транспортировки газа в Европе, изменится и цена на рынке в Польше, Украине, Румынии и других странах Центральной и Восточной Европы. Эксперты прогнозируют повышение цены на газ, что обязательно отразится на конечном тарифе в платежках украинцев. К непрямым потерям также относятся расходы на оптимизацию нашей ГТС. Ведь при максимальной мощности в 146 млрд куб м (пропускная способность в страны Европы) расходы на содержание украинской ГТС будут превышать доходы.

УНИАН

По словам директора по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольги Бельковой, пока наша стратегия состоит из трех направлений. План "А" — остановка "Северного потока-2" всеми возможными способами. Второе — оптимизация системы, чтобы сфокусироваться на внутренних потребностях украинского рынка и потребления Украины. И третье — открытие новых возможностей использования украинской ГТС в связи с декарбонизацией.

В комментарии ТСН.ua Ольга Белькова напоминает, что Украина один из крупнейших потребителей газа — мы потребляем 30 млрд куб м в год. Сами производим 20 млрд куб м, еще 10 млрд — должны импортировать. На сегодня мы это делаем с Запада.

"Украина — большая страна, у нас нет добычи в каждой области, газ надо транспортировать. То есть, это первая цель использования трубы в будущем — для внутренних потребностей, если не будет найдено решение, каким образом оставить транзит. А это может быть новое соглашение с РФ, гарантированное европейскими партнерами. Вторая — 10 млрд куб м, которых сегодня не хватает, тоже надо транспортировать из других источников. Только если наша добыча, чего я желаю Украине, не увеличится настолько, чтобы мы стали или экспортером, или по крайней мере обеспечили себя достаточным количеством газа внутренней добычи", — объясняет Ольга Белькова.

И третья цель, по ее словам, — это использование ГТС для транзита смешанных газов, учитывая водород и биометан. Сегодня биогаз уже производится в Украине. Биометан, в котором могут быть заинтересованы европейские потребители в связи с их планами по декарбонизации, фактически может стать экспортной позицией Украины, которая также нуждается в ГТС.

Новости мира: американские сенаторы попытаются восстановить санкции против российского проекта "Северный поток-2"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку