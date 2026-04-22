Жизнь после СБУ: Василий Малюк признался, чем занимается после отставки
Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые после ухода с поста появился на публике на премьере фильма «Киллхаус», где сыграл самого себя.
Вечером среды, 22 апреля, бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые после своей отставки появился на публике во время столичной премьеры отечественного фильма «Киллхаус».
О своем участии в ленте и подробностях нынешней жизни он рассказал в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.
Роль в кино и научная деятельность
Малюк признался, что специально не готовился к своей роли в фильме «Киллхаус», где он сыграл самого себя в одном из эпизодов. В то же время, он подчеркнул важность создания такого кино уже сейчас, ведь оно демонстрирует всему миру профессиональную работу украинских спецслужб, геройский дух и единство нации.
В ответ на вопрос о возможных политических амбициях Малюк категорически отверг вариант перехода в политику. Он рассказал, что продолжает «заниматься войной», а также работает над докторской диссертацией, посвященной использованию Россией организованной преступности во вред государственной безопасности Украины.
Чем занимается Малюк сейчас
Несмотря на отставку, Василий Малюк продолжает активно участвовать в противостоянии российской агрессии совместно с побратимами и выполнять задачи Верховного главнокомандующего.
«Моя жизнь наполнена и дальше организацией и проведением асимметричных ударов по Российской Федерации. Это и работа в море, и в воздухе, и во вражеских тылах», — отметил бывший глава спецслужбы.
Он добавил, что такие масштабные операции, как уничтожение вражеских нефтеэкспортных мощностей в Балтийском море, наносят агрессору многомиллиардный ущерб. Малюк пояснил, что потеря этих «грязных нефтерублей» оказывает непосредственное влияние на способность России финансировать войну, усложняет производство ракет и в конечном итоге уменьшает количество обстрелов украинских территорий.
Напомним, сразу после своей отставки в январе генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что он останется работать в СБУ. Малюк подвел итоги самых громких спецопераций и заверил, что борьба с врагом не прекратится ни на минуту.