Жизнь после СБУ: Василий Малюк признался, чем занимается после отставки

Экс-глава СБУ Василий Малюк / © ТСН

Вечером среды, 22 апреля, бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые после своей отставки появился на публике во время столичной премьеры отечественного фильма «Киллхаус».

О своем участии в ленте и подробностях нынешней жизни он рассказал в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

Роль в кино и научная деятельность

Малюк признался, что специально не готовился к своей роли в фильме «Киллхаус», где он сыграл самого себя в одном из эпизодов. В то же время, он подчеркнул важность создания такого кино уже сейчас, ведь оно демонстрирует всему миру профессиональную работу украинских спецслужб, геройский дух и единство нации.

В ответ на вопрос о возможных политических амбициях Малюк категорически отверг вариант перехода в политику. Он рассказал, что продолжает «заниматься войной», а также работает над докторской диссертацией, посвященной использованию Россией организованной преступности во вред государственной безопасности Украины.

Чем занимается Малюк сейчас

Несмотря на отставку, Василий Малюк продолжает активно участвовать в противостоянии российской агрессии совместно с побратимами и выполнять задачи Верховного главнокомандующего.

«Моя жизнь наполнена и дальше организацией и проведением асимметричных ударов по Российской Федерации. Это и работа в море, и в воздухе, и во вражеских тылах», — отметил бывший глава спецслужбы.

Он добавил, что такие масштабные операции, как уничтожение вражеских нефтеэкспортных мощностей в Балтийском море, наносят агрессору многомиллиардный ущерб. Малюк пояснил, что потеря этих «грязных нефтерублей» оказывает непосредственное влияние на способность России финансировать войну, усложняет производство ракет и в конечном итоге уменьшает количество обстрелов украинских территорий.

Напомним, сразу после своей отставки в январе генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что он останется работать в СБУ. Малюк подвел итоги самых громких спецопераций и заверил, что борьба с врагом не прекратится ни на минуту.